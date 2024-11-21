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Чемпион Бокс

Фьюри назвал условие поединка с Джошуа

Олександр Булава — 21 ноября 2024, 17:30
Фьюри назвал условие поединка с Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Instagra/tysonfury

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условие для боя против Энтони Джошуа.

Цитирует британского боксера SecondSout.

"Мой промоутер сказал: "Когда ты поразишь Усика, ты снова будешь на вершине".

Я ответил: "Нет, должно быть третье сражение". Нет смысла сейчас рассматривать другие варианты. После победы во втором поединке у нас счет будет 1:1, поэтому должен быть третий поединок. Вот что я буду искать после реванша с Усиком.

Когда эта миссия будет завершена, в феврале или марте, я дерусь с победителем реванша Дюбуа – Джошуа", – заявил Фьюри.

Напомним, бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.

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