Фьюри назвал условие поединка с Джошуа
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условие для боя против Энтони Джошуа.
Цитирует британского боксера SecondSout.
"Мой промоутер сказал: "Когда ты поразишь Усика, ты снова будешь на вершине".
Я ответил: "Нет, должно быть третье сражение". Нет смысла сейчас рассматривать другие варианты. После победы во втором поединке у нас счет будет 1:1, поэтому должен быть третий поединок. Вот что я буду искать после реванша с Усиком.
Когда эта миссия будет завершена, в феврале или марте, я дерусь с победителем реванша Дюбуа – Джошуа", – заявил Фьюри.
Напомним, бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.
В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.