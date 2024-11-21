Фьюри назвал условие поединка с Джошуа

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условие для боя против Энтони Джошуа.

Цитирует британского боксера SecondSout.

"Мой промоутер сказал: "Когда ты поразишь Усика, ты снова будешь на вершине".

Я ответил: "Нет, должно быть третье сражение". Нет смысла сейчас рассматривать другие варианты. После победы во втором поединке у нас счет будет 1:1, поэтому должен быть третий поединок. Вот что я буду искать после реванша с Усиком.

Когда эта миссия будет завершена, в феврале или марте, я дерусь с победителем реванша Дюбуа – Джошуа", – заявил Фьюри.