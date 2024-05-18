Шевченко на базе: легендарный футболист прибыл поддержать Усика: легендарный футболист прибыл поддержать Усика

Экс-футболист и главный тренер сборной Украины по футболу, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прибыл в Саудовскую Аравию лично поддержать Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

"Сегодня поддерживаем нашего Чемпиона, вся Украина с тобой", - написал Шевченко в своих социальных сетях.

Также Шевченко и Усик записали совместное видео.

Напомним, также украинского боксера прилетел поддержать Владимир Кличко.

Бой Усика против Фьюри состоится 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Начало в 1:00 по киевскому времени.

Победитель поединка объединит все титулы главных боксерских организаций, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех главных поясов.