Богачук: Я думаю, что Ломаченко не вернется в бокс

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) считает, что обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) уже не вернется в бокс.

Об этом он сказал на YouTube канале Fight Hub TV.

Я думаю, что Ломаченко, возможно, не вернется. Я считаю, что он может завершить карьеру. Зачем ему возвращаться через год? Когда у него нет боев, ему нужен отдых. Если Ломаченко вернется, то ему нужно восстановиться, провести больше боев. Я не думаю, что через год он вернется и скажет, что хочет проводить поединки мирового уровня. Ему потребуются несколько легких боев. У него нет столько времени. Мне кажется, что он не вернется", — сказал Богачук.

Напомним, ранее Василий Ломаченко отказался от боя с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Позже глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий больше не сразится в 2024 году.