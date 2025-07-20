Кличко на заметку: Хопкинс, Форман и другие ветераны, которые становились чемпионами в солидном возрасте

Несколько часов назад филиппинец Мэнни Пакьяо в 46-летнем возрасте не сумел одолеть 30-летнего Марио Барриоса. На кону стоял титул WBC.

Мэнни, если бы победил – вписал бы себя в историю, как один из самых возрастных чемпионов в истории бокса. Впрочем, этого не произошло.

Уже несколько месяцев на слуху то, что на ринг может вернуться Владимир Кличко. 49-летний украинец готов выйти сразу на титульный бой.

"Чемпион" решил вспомнить, а кто из боксеров решался на возвращение в возрасте, ближе к пенсионному, чем пиковому, и чем это завершалось.

Доминация. Пауза. Неудачи – и такой долгожданный успех. Путь Джорджа Формана

"Биг Джордж" был настоящей звездой бокса 1970-х. Он побеждал Джо Фрейзера (дважды), Кена Нортона и многих топов той эпохи.

К бою с Мухаммедом Али техасец подходил с невероятным рекордом 40-0 (37 КО). Да, тогда произошло поражение, однако дальше – шесть побед подряд. Казалось, карьера снова на взлете.

Но психологически его надломил проигрыш от Джимми Янга – боксера, который не хватал звезд с неба. В 1977 году 28-летний экс–чемпион мира шокировал всех и завершил карьеру.

Его пауза длилась десять лет. За это время Форман построил церковь в родном Хьюстоне, стал пастором, занимался проповедничеством и благотворительностью. Однако ринг продолжал манить. Заканчивались и деньги, что тоже повлияло на решение вернуться.

И он вернулся – мощно. 24 победы подряд за 4 года! Да, многие оппоненты были "проходными", но и достойные бойцы того времени не выдерживали натиска ветерана.

В 1992 году Джордж получил титульный шанс – соперником был доминантный Эвандер Холифилд. На тот момент "Real Deal" имел 25 побед в 25 боях. Форман выстоял все 12 раундов – и хотя победу судьи отдали Холифилду, мир восторженно аплодировал претенденту.

Следующие три победы дали новый шанс – бой за пояс WBO против Томми Моррисона (36–1, 32 КО). Да, именно того Моррисона, сыгравшего ученика Рокки Бальбоа в пятой части культовой саги. Форман (44 года!) выстоял полную дистанцию, но проиграл по очкам.

И тогда произошло чудо.

В ноябре 1994 года, в возрасте 45 лет и 299 дней, Джордж в третий раз замахнулся на титулы. Соперник – Майкл Мурер (35-0, 29 КО), моложе на 17 лет. Мурер доминировал... вплоть до 10-го раунда. Но две "двоечки" от претендента – и чемпион оказался на канвасе. Рефери считает до 10. Все.

Форман стал старейшим чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Криминал. Долгий и сложный путь. И титул почти в 50. Бернард Хопкинс и его голливудская история

Самым старым чемпионом мира в истории бокса является Бернард Хопкинс – 49 лет и 59 дней.

Это произошло 19 апреля 2014 года. "Пенсионер" не просто выстоял все 12 раундов против опасного Бейбута Шуменова – он контролировал бой и заслуженно выиграл по очкам. А дальше были еще бои: поражение от Ковалева (но опять – полная дистанция), а затем последний поединок – нокаут от Джо Смита-младшего в 8-м раунде.

Но путь Хопкинса – это гораздо больше, чем просто долголетие в спорте.

В 13 лет он стал соучастником ограбления. В 18 – получил 17-летний тюремный срок. Вышел на свободу через 5 лет, принял ислам и пообещал больше никогда не возвращаться к преступлениям.

Вместо улицы – ринг. Вместо гнева – дисциплина. Но не все было легко: первый профессиональный бой – поражение. После этого было 18 месяцев тренировок. Улучшал все: футворк, выносливость, психологию.

С 1990-го по 1993-й Хопкинс выиграл 22 боя подряд. В 1993-м он вышел против Роя Джонса-младшего – и проиграл. Но это лишь закалило его.

В 1995 году Хопкинс стал чемпионом IBF, победив Сегундо Меркадо. Началась золотая декада. Он объединил титулы WBA, WBC и The Ring. Побеждал Аллена (дважды), Тринидада, Де Ла Хойю и других звезд.

После потери поясов в 40 – снова камбэк. Победы над Тарвером (актером из "Рокки 6"), Павликом, Паскалем. И, наконец, триумф над Шуменовым.

Его история – это не просто линейное развитие персонажа. Это учебник по выживанию, достоинству и второму шансу.

"Мангуст", а затем – "Старый Мангуст". Доминатор Арчи Мур

Арчи – афроамериканец, который родился в штате Миссисипи. Учился в сегрегированной школе, а затем работал... лесорубом. К делу он подошел креативно: совмещал работу с тренировками, поднимая древесину, и придумывая различные другие упражнения. Это впоследствии дало ему прекрасную физическую форму.

Впервые на ринг Мур вышел еще в 1935 году, в последний раз – в 1963-м. Всего 219 боев, 186 побед, 131 (!) нокаут. Только 23 поражения – для почти тридцатилетней карьеры цифры фантастические.

Долгое время Арчи не мог получить титульный шанс – из-за расовых предубеждений или надуманных причин. И только в 1952-м, в возрасте 39 лет, он получил свой первый титул WBA (тогда NBA – National Boxing Association).

Мур не раз терял и возвращал чемпионство, в последний раз став чемпионом в 45 лет и 242 дня. Даже после этого он еще четыре года дрался на ринге – в частности, против молодого, 20-летнего Кассиуса Клея, который остановил "деда" в четвертом раунде.

55 Years Ago Today: #MuhammadAli defeated Archie Moore by knockout in four rounds. pic.twitter.com/iEpdCfNnrI — Muhammad Ali (@MuhammadAli) November 15, 2017

После завершения карьеры Арчи тренировал Али и Формана, популяризировал бокс в Ямайке и Нигерии, играл в кино. Мур – это имя, которое знают все, кто действительно изучал бокс. Для звезд 1970-1980-х он был кумиром и примером выносливости, техники и мудрости.

Наименее известный ветеран–триумфатор – Корнелиус Бандрейдж

Откровенно говоря, для широкой общественности Корнелиус – почти ноунейм. Его карьера – типичная история середняка: отличный старт (21-0), переменные успехи в боях с претендентами в первом среднем весе (до 69,9 кг), несколько локальных титулов, несколько болезненных поражений.

И вот – выезд в Мексику. В 41 год и 169 дней Бандрейдж должен был встретиться с местным любимцем – Карлосом Молиной, младшим на 10 лет.

Корнелиус был андердогом. Но 12 раундов – и он доказал: титул должен принадлежать ему. Даже безумное давление мексиканской публики не убедило судей в другом. Бандрейдж стал чемпионом.

Пробыл в статусе 11 месяцев. Затем уступил Джермаллу Чарло в первой же защите. Но факт остается фактом: чемпионство в 41+ – это подвиг.

Мало видео. Карикатурные упоминания в газетах. Боб Фитцсиммонс – первая легенда бокса

Говоря о ветеранах, нельзя обойти легенду бокса пересечения XIX-XX веков – Боба Фитцсиммонса. Боксер с веснушками и яркими волосами получил прозвище "Рыжий". Более ста лет заставил говорить о себе на разных континентах.

Фитцсиммонс стал первым в истории бокса чемпионом в трех категориях – средней, полутяжелой и тяжелой. Обычно он весил до 80 кг, хотя его соперники достигали 100+.

В 1903 году Боб одолел ирландца Джорджа Гарднера – после 20 (!) раундов. И сделал это в 40 лет и 182 дня. Боксировал еще 11 лет, иногда выходя на ринг раз в два года. Последний бой – в 1914-м. Умер в 1917-м, в возрасте 54 лет.

Ogden Cigarette cards of Bob Fitzsimmons, Tom Sharkey & James J. Corbett. Combined records: 130-25-23. Head to head, it's "Fitz" with the edge as, despite being the smaller man, he boasts KOs over both "Sailor Tom" & "Gentleman Jim." #Heavyweight #History #Boxing #Legends pic.twitter.com/0y0bPWbOVL — Heavyweight History (@HVYWeightHeroes) June 10, 2025

Фитцсиммонс – это живой символ выносливости и техники еще до того, как эти слова стали мейнстримом в спорте.

"Железный кулак". Ни разу не был в нокдауне. Виталий Кличко – легендарный украинец

О Виталии Кличко можно говорить много. Его путь – пример силы, возвращения и чемпионского характера. Он дебютировал в 1996 году, а уже через три года имел 24 победы – все нокаутом. Большинство соперников не доходили до раунда №4. Один сдался в 5, еще один – в 6.

В 1999-м получил свой первый большой титул, нокаутировав Херби Хайда. Далее были поражения от Берда (из–за травмы) и Льюиса (из–за рассечения). Но Кличко вернулся – и в 2004 году снова стал чемпионом WBC.

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Должен был драться с крепким Хасимом Рахманом. Поединок четыре раза отменялся – каждый раз из-за повреждений Кличко. Виталий не выдержал и объявил о завершении карьеры.

Пауза длилась почти четыре года. Но в 2008-м он вернулся и сразу забрал пояс WBC, победив Самюэла Питера. Затем – девять успешных защит.

В декабре 2013-го Виталий завершил карьеру окончательно. Ему было 42 года. Президент WBC Хосе Сулейман присвоил украинцу титул "Почетного чемпиона" – с правом вернуться сразу в титульный бой. Но "Доктор Железный Кулак" выбрал другой ринг – политический.

Неудачное возвращение легенд. Ветераны, которые вовремя не сказали "хватит"

И хотя мы насчитали положительные истории о том, что цифра в паспорте и близко не преграда на пути к вершинам, есть и другие примеры.

Оно и понятно, трудно бросить то дело, где ты был одним из лучших, приобретал славу, имел узнаваемость и, главное, деньги. Для многих чемпионов ринг – это не просто место боя, а способ существования. Неудивительно, что даже после завершения карьеры некоторые легенды возвращаются, чтобы снова почувствовать этот адреналин.

Цирк за деньги

Усталость, проблемы с законом, финансами, скандалы – все наложилось на поражение от Кевина Макбрайда. Казалось, двери в спорт закрыты навсегда.

Но в 2020 году, когда пандемия поставила мир на паузу, Тайсон вернулся. И не просто для галочки. В свои 54 года он, казалось, находился в прекрасной форме. Его оппонентом был не менее звездный в 1990-е Рой Джонс-младший. Встреча завершилась вничью. Многих не устроила несерьезность "махача", который ожидался от таких имен, хоть уже и в приличном возрасте.

"Железному Майку" этого было мало. Согласился на предложение Джейка Пола. СМИ и телеканалы гудели, были разные прогнозы. Сам бой разочаровал. Особенно и добавить нечего.

Такой разный. Такой грозный. Такой... не такой как все

Джеймс "Lights Out" Тони – один из самых техничных боксеров своего поколения. Его стиль, агрессия, защита – все это было эталоном классического бокса. Однако карьера Тони не раз страдала из-за травм, пренебрежения к диете и противоречивых решений.

Официально он завершил выступления еще в 2017 году, когда ему было 48 лет. Но впоследствии любовь к боксу у него не угасает.

В 2023 году 55-летний Тони в столице Ямайки, Кингстоне, свел бой вничью с Донованом Раддоком. Этот боксер дважды проигрывал Тайсону, проигрывал Льюису, даже Томми Моррисону проигрывал, а завершил карьеру с приличным рекордом 38-5-1. Но сделал это еще в 2001 году. Да, против Джеймса Донован был еще старше – 59 лет.

Чем бы дитя дедушка не тешился – лишь бы не плакал

Оливер Макколл имел нестандартную карьеру. Он – один из самых нестандартных супертяжеловесов в истории. Ему удалось нокаутировать Леннокса Льюиса в 1994-м, но уже в реванше Макколл плакал прямо во время боя.

Тот нервный срыв заставил рефери остановить бой. После боя Макколл заявил, что в хождении по рингу был его замысел: он хотел ввести в заблуждение Льюиса, а затем нокаутировать соперника.

Боксер продолжал выступать вплоть до 2014 года. В 49 лет таки решился забыть о профессиональном ринге. Впрочем, через 5 лет вернулся, дважды победил и снова ушел.

Чтобы... через 5 лет снова вернуться. И снова побеждать. Хотя, уровень оппозиции вызывает очень большие возражения, но кого еще ставить против 60-летнего? Джейка Пола? Спасибо, видели.

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Конечно, это не весь список тех, кто попытался сделать камбэк в солидном возрасте. В сентябре Томаш Адамек отбоксирует в 54-летнем возрасте, почти 50-летний Мейвезер боксирует за солидные средства с никому не понятными персонажами...

Возвращение ветеранов далеко не всегда о титулах. Часто – о незаконченных делах, ностальгии, желании еще раз почувствовать себя живым. Каждый из них имел разные мотивы. Кто-то из-за своего характера и упрямства, кто-то из-за любви к рингу.

Если душа чувствует, что тело еще пылает, то почему бы и нет. Пакьяо, Хопкинс, Форман – положительный знак для Владимира Кличко. Но медаль всегда имеет две стороны.