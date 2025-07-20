Странное решение судей: Пакьяо и Барриос устроили 12 ярких раундов бокса

В ночь с 19 на 20 июля 2025 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся бой легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) и Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

Поединок завершился вничью решением большинства судей.

46-летний "Пэкмен", который не выходил на ринг почти четыре года, хорошо начал встречу. Первые два раунда остались за филиппинцем.

В третьем раунде Барриос доказал, что моложе на 12 лет. Ему удалось несколько раз за счет реакции попал по легенде. В раунде №4 американец прекрасно двигался на ногах. Вероятно, и эта трехминутка за ним.

Пакьяо провел несколько комбинаций. Барриос иногда становится слишком инертным. В конце 5 раунда действующий чемпион нанес великолепные попадания в корпус легенды.

Шестой раунд начался не очень активно. Под конец Марио снова был лучше. Похоже, 46-летнему Мэнни трудно три минуты проводить на одном уровне.

Слабый седьмой раунд от Марио. Такими темпами "Пэкмен" может и забрать чемпионский титул.

Развивает успех Пакьяо в следующие три минуты. Вообще не заметно, что филиппинцу до 50 лет рукой подать.

.@Boxer_Barrios and @MannyPacquiao trade at the end of RD8, with Barrios shooting the Jab and Manny dancing around el Azteca.



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Раунд 9. Несколько мощных выбросов от возрастного претендента доходит до цели. Барриос отвечает ударами по корпусу и голове, но мало работы. За активность раунд надо засчитывать Мэнни.

В 10 раунде оба проявили характер. Лучшим был все-таки Марио. Пока это лучшие 3 минуты от обладателя пояса.

Ох, очень "тяжело дышит" Мэнни. Впереди 12-й раунд. Барриоса, похоже, спасет только нокаут. Кут кричит ему: "Никакого **** уважения!".

Марио давил, контролировал центр ринга. Решающие три минуты за ним, но хватит ли для победы?

Ничья! Странное решение судей. Зрители встречают его свистом. Впрочем, они весь поединок активнее поддерживали именно Мэнни.

Бокс - бой за титул WBC в полутяжелом весе (до 66,7 кг)

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Марио Барриос (США) MD12 (114:115, 114:114, 114:114, 114:114)

Напомним, что в андеркарте боя Барриос – Пакьяо Себастьян Фундора досрочно победил Тима Цзю.

Также в Лас-Вегасе состоялось возвращение Гэри Расселла-младшего. Бывший соперник Василия Ломаченко одержал победу ярким нокаутом.