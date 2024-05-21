Фьюри подтвердил реванш против Усика
— 21 мая, 17:41
Бывший обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет реванш против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).
Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Ожидается, что второй бой состоится в октябре. Место проведения - Саудовская Аравия.
Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр..
Ранее была информация, что соглашение британца и украинца рассчитано на два поединка.