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Чемпион Бокс

Фьюри подтвердил реванш против Усика

— 21 мая, 17:41
Фьюри подтвердил реванш против Усика

Бывший обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет реванш против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Ожидается, что второй бой состоится в октябре. Место проведения - Саудовская Аравия.

Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр..

Ранее была информация, что соглашение британца и украинца рассчитано на два поединка.

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