Фьюри подтвердил реванш против Усика

Бывший обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведет реванш против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Ожидается, что второй бой состоится в октябре. Место проведения - Саудовская Аравия.

‼️ Tyson Fury has now confirmed that he will take the Oleksandr Usyk rematch next, Frank Warren has revealed. He said they will push ahead with plans for the second fight to take place in October in Saudi Arabia. [@talkSPORT] pic.twitter.com/3Yrka57YxU — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2024

Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр..

Ранее была информация, что соглашение британца и украинца рассчитано на два поединка.