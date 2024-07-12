Арум объяснил отказ Ломаченко от боя с Шакуром

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отказался от боя против чемпиона мира по версии WBC Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) из-за денег.

Цитирует Арума Forbes.

"Шакур обвиняет меня в том, что якобы не хочу сделать его бой с Ломой. Он забывает, что мы все сами принимаем выгодные решения. Также Стивенсон заявляет, что боксеры марионетки в моих руках. Промоутер никого не может заставить что-то кого-то делать. Это не так.

Ломаченко не зависим, как и Шакур. Дэвис независим в принятии собственных решений. Все, что говорит этот парень, просто неправда, но это нельзя вбить в голову Шакура.

Бой с Дэвисом – это просто больше денег. Это большое противостояние. Бойцы в этом бизнесе, чтобы зарабатывать, и их нельзя обвинять в своем выборе", — сказал Арум.