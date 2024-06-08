Промоутер Джошуа призывает Усика отказаться от титула IBF

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн считает, что абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) должен отказаться от титула Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом промоутер сказал в комментарии talkSPORT Boxing .

"Усику надо быть честным. Мы хотим, чтобы он вышел и честно сказал, что не будет драться с Даниэлем Дюбуа. Даниэль является временным чемпионом IBF и обязательным претендентом. Усику придется сразиться с ним.

Усик получил реванш из Фьюри. Думаю, потенциально все может сложиться так: Эй Джей и Дюбуа разыграют пояс IBF. Фьюри и Усик сразятся за другие титулы. Затем следующей весной, в мае или апреле, победители сойдутся и снова разыграют звание безоговорочного чемпиона", - рассказал Гирн.