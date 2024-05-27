Хирн призвал IBF не делать исключений для Усика

Промоутер Эдди Хирн, представляющий Энтони Джошуа, считает, что Международная боксерская федерация (IBF) отклонит официальный запрос об исключении из правил для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и сделает титул вакантным.

Цитирует Гирна Boxing 24/7.

"IBF уже делала исключение Усику. Я понимаю обе стороны, ведь действительно не хочется, чтобы чемпионские титулы были разделены, но у вас есть боксер Филип Хргович, который является обязательным претендентом уже очень долго, он уже очень долго ждет.

Насколько я знаю, мегафайт Усик - Фьюри состоялся при условии, что победитель должен провести бой с Хрговичем без всяких исключений.

Игнорировать своего обязательного претендента в течение двух-трех лет нельзя. Я понимаю, что хорошо иметь бесспорного чемпиона. Но если взглянуть на ситуацию со стороны Хрговича, он был обязательным, а теперь получается, побеждает Дюбуа, и что? Ему говорят, что он не получит титульного боя до лета 2025 года. Я понимаю обе стороны спора, но ожидаю, что пояс IBF станет вакантным. Но это маловероятно произойдет 1 июня", - сказал Хирн.