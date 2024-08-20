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Богачук может провести бой в андеркарде поединка Усик — Фьюри

Олександр Булава — 20 августа, 13:04
Богачук может провести бой в андеркарде поединка Усик — Фьюри
Сергій Богачук
Getty images

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) следующий бой может провести в андеркарде поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри.

Об этом сообщил промоутер украинца Том Леффлер в комментарии Boxing Scene.

"Звезда Сергея взлетела после боя с Ортисом. Он был аутсайдером в соотношении пять к одному. Замечательно, что Турки Аль-Шейх лично присутствовал на поединке и видел, как здорово выступил Сергей. По его мнению, Сергей выиграл то сражение, или Ему очень понравился Богачук. Он подошел к нам после боя и сказал, что хотел бы видеть Сергея на одном из будущих шоу до конца этого года.

Безусловно, это может быть представление 21 декабря в Саудовской Аравии. Сергей готов к работе. Будет замечательного, если Богачук примет участие в шоу, где его коллега, украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик сразится с Тайсоном Фьюри", – сказал Леффлер.

Напомним, Богачук уступил Вирджилу Ортису (22-0, 21 KO) решением большинства судей, несмотря на то, что дважды отправил соперника в нокдаун. После этого тренер американца Роберт Гарсия заявил, что команда не прочь рассмотреть вариант снова выйти на ринг с украинцем.

Отметим, что из-за поражения Сергей потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Сергій Богачук

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