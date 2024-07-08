Де Ла Хойя хочет организовать бой Сепеды против Беринчика
Промоутер Оскар Де Ла Хойя хочет организовать бой мексиканского легковеса Уильяма Сепеды с обладателем титула WBO украинцем Денисом Беринчиком.
Цитирует промоутера BoxingScene .
"Думаю, мы пойдем за линией WBO, Беринчик. Это не простое сражение для Сепеды, но это самый простой титульный поединок в плане организации. Это будет отличный бой, который понравится болельщикам.
Это выведет Уильяма Сепеду на новый уровень. А потом мы займемся объединением. Шакур Стивенсон и все остальные ребята", - сказал Де Ла Хойя.
Сепеда накануне нокаутировала американца Джованни Кабреру. Он является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Василий Ломаченко.
Напомним, Беринчик в последнем бою победил Эммануэля Наваррете. Поединок длился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей - 115:113, 116:112, 112:116. Благодаря этой победе Денис стал 14-м украинским чемпионом мира по профессиональному боксу.