Ортис: Я не думаю, что это были нокдауны от Богачука

Американец Вирджил Ортис (22-0, 21 KO) считает, что одержал заслуженную победу над украинцем Сергеем Богачуком (24-2, 23 KO) в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Цитирует боксера DAZN .

"Слушайте, я не думаю, что это должны были быть нокдауны. Второго, наверное, не должно быть. Я не ищу оправданий. В любом случае я чувствовал, что сделал достаточно.

Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, что я не могу драться в первом среднем весе, что я не могу выдержать дистанцию. Все это подпитывало меня", - сказал Ортис.

Напомним, поединок прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой решением большинства судей: 113-113, 114-112, 114-112.

Богачук отправил соперника в нокдауны в первом и восьмом раундах, а также оставил Ортису рассечение у левого глаза.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх назвал свой результат боя украинца с американцем.