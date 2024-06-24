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IBF сняла санкции с российских боксеров

Андрій Яросименко — 24 июня, 17:04
IBF сняла санкции с российских боксеров

Международная боксерская организация упразднила санкции против российского бокса.

Об этом сообщает генеральный директор RCC Boxing Promotions.

По его информации, решение об отмене санкций было принято в середине июня. Теперь российские боксеры снова могут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF.

Напомним, ранее украинский чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) дал согласие на бой против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса (30-0, 28 KO).

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