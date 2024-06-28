Менеджер Фьюри отреагировал на отказ Усика от пояса

Спенсер Браун, менеджер эксчемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на отказ Александра Усика от титула Международной боксерской федерации (IBF).

Цитирует Брауна BoxingScene.

"Тайсон бывал в разных местах для отдыха. Он не ходит в роскошные места - на днях он был в Честере. Я видел его на выходных в Блэкпуле - он провел день с детьми. А вот относительно пояса, то произошло то, что произошло. Это бокс .

Он станет абсолютным чемпионом. Мы сейчас проигрываем 0:1. Кончился первый тайм. Есть еще второй. Надо помнить, что команда Усика – лучшая в мире. Они любезно согласились на реванш. Для Тайсона это просто еще одно сражение, и он выигрывает.

Обидно, но так вышло. Это жизнь. Пусть кто-нибудь другой станет чемпионом IBF. Тайсона это не волнует", - сказал Браун.