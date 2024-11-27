Этот бой ждет весь мир: легендарный ринг-анонсер – о реванше Усика и Фьюри

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер кратко высказался о реванше Усик – Фьюри.

Он опубликовал пост в соцсети "Х" (Twitter).

"Реванш, которого ждет весь мир. Приготовьтесь к драке. Невероятный бой с выдающимся андеркардом", – написал он.

THE REMATCH THE WORLD HAS BEEN WAITING FOR!

“LET’S GET READY TO RUMBLE!”®

A SUPER FIGHT WITH AN OUTSTANDING UNDERCARD!

🇸🇦🇬🇧🇺🇦 — Michael Buffer (@Michael_Buffer) November 27, 2024

80-летний Баффер работает ринг-анонсером с 1982 года. В 1992 году он закрепил авторское право за фразой "LET'S GET READY TO RUMBLE!".

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Ранее Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и заявил, что вернет себе чемпионские титулы. Также британец признался , что не смотрел на чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) во время битвы взглядов перед первым боем из-за боявшегося украинца.