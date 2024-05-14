Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион Майк Тайсон считает Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) фаворитом в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) титулом абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Цитирует боксера BoxingScene.

"Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он справится с Усиком.

Он собирается догнать его и победить. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в тяжелом весе. Большие бойцы проиграют, большие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть большими", – сказал Тайсон.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Накануне произошла стычка между командами боксеров. Отец Фьюри – Джон ударил головой одного из членов команды Усика.