Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Арум заявил о готовности провести бой Ломаченко и Дэвиса

Владислав Уткін — 18 июня, 10:19
Арум заявил о готовности провести бой Ломаченко и Дэвиса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможности проведения поединка между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО) и обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

Слова промоутера цитирует Boxing Scene.

"Джервонта - очень мощный парень, имеет хороший удар и он не дрался с консервной банкой с помидорами. Мы готовы к этому бою. Ломаченко тоже готов.

Когда мы сядем за стол переговоров — мы увидим, возможно ли, но Ломаченко хотел бы провести этот бой. Дэвис достался той позиции, когда он привлекателен с точки зрения денег. Бой с Дэвисом принесет больше, чем бой с Шакуром.

Все в воздухе. Есть много возможностей. Хорошие возможности, потому что они держат всех занятыми", — сказал Арум.

Ранее ведущий американский эксперт Майк Коппингер сообщил, что Дэвис может встретиться в ринге с Ломаченко уже в 2024 году.

Напомним, недавно Джервонта нокаутом победил Фрэнка Мартина и получил титул WBA в легком весе.

Василь Ломаченко Боб Арум Джервонта Девіс

Боб Арум

Арум подтвердил переговоры Ломаченко и Джервонты
Арум: Бой Фьюри и Джошуа должен состояться
Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком
Стивенсон обратился к Ломаченко: Люди из Украины отличаются храбростью, так что не прячься
Арум назвал следующего соперника Ломаченко

Последние новости