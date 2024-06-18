Арум заявил о готовности провести бой Ломаченко и Дэвиса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможности проведения поединка между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО) и обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

Слова промоутера цитирует Boxing Scene.

"Джервонта - очень мощный парень, имеет хороший удар и он не дрался с консервной банкой с помидорами. Мы готовы к этому бою. Ломаченко тоже готов.

Когда мы сядем за стол переговоров — мы увидим, возможно ли, но Ломаченко хотел бы провести этот бой. Дэвис достался той позиции, когда он привлекателен с точки зрения денег. Бой с Дэвисом принесет больше, чем бой с Шакуром.

Все в воздухе. Есть много возможностей. Хорошие возможности, потому что они держат всех занятыми", — сказал Арум.