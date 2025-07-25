У него есть шанс победить: легендарный Льюис назвал следующего соперника Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис считает, что временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) должен стать следующим соперником абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Его слова передает Seconds Out.

Леннокс также считает, что у Паркера есть шансы победить украинского боксера.

" Джозеф Паркер сейчас имеет наилучшие шансы. Я думаю, что они игнорировали Джозефа. Ему нужен этот следующий бой, поэтому выведите его на ринг. Паркер ждал своего шанса и я не знаю, почему он его до сих пор не получил. Я думаю, что он должен быть следующим соперником Усика", – сказал Льюис.

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри.

Накануне мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера. Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.