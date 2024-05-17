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Холифилд выделил преимущество Усика над Фьюри

— 17 мая, 21:02
Холифилд выделил преимущество Усика над Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд считает, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (21-0, 14 КО) имеет преимущество над обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) в силе удара и скорости рук.

"Я думаю, если Тайсон Фьюри сможет удержать Усика как можно дальше от себя, продолжая бить его джебом - он победит.

Усик будет пытаться приблизиться, поэтому Тайсону нужно держать его на дистанцию и делать это в течение долгого времени.

Но, если Усику удастся приблизиться -бой может завершиться в его пользу. Если парню с длинным размахом удастся удержать его на расстоянии - он победит. Но, если Усик сможет сократить дистанцию - он победит, потому что он наносит больше ударов и имеет более быстрые руки.

На самом деле Усик имеет преимущество, поскольку он меньший парень, но он также имеет хорошую силу удара и быстрые руки. Итак, он действительно имеет больше преимуществ", - сказал Холифилд.

Бой Фьюри с Усиком состоится 18 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон получил травму в тренировочном лагере.

Накануне британец избежал зрительного контакта с украинцем во время традиционной схватки взглядов.

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