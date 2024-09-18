Еще один Александр. Промоутер Усика рассказал, к кому действительно имели претензии польские правоохранители

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика, прояснил задержание своего клиента в аэропорту польского города Краков.

Сообщение с разъяснением ситуации Красюк опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее авторитетный американский спортивный телеканал ESPN утверждал , что Усика задержали вместе с тренером Сергеем Лапиным. В свою очередь, Красюк сообщил, что на самом деле боксер был в компании товарища-тезки.

"Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав более 11 часов из Киева в Краков на автомобиле и немного устав. Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось".

По словам Красюка, состояние друга Усика было оценено сотрудниками аэропорта как глубокое алкогольное опьянение, что и стало причиной инцидента.

"Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние друга Усика как "глубокое алкогольное опьянение" и не позволили пройти на рейс. Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако те отказались давать объяснения, вызвав полицию. Усик твердо заявил, что не оставит своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На это полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки… И полицейский надел наручники на его запястье. И только на него, потому что, как видно на видео, снятом кем-то из пассажиров, друг Усика идет без наручников и держит в руке дорожную сумку".

На самом же деле, как говорит промоутер, версия об алкогольном опьянении была ошибочной.

"В местном помещении полиции другу Александра предложили пройти соответствующую проверку, которая не подтвердила версию Ryanair. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании состоялся "неприятный разговор", однако уже было поздно. Итак, слава Богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей", – рассказал Красюк.

Напомним, ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин пояснил , что задержание произошло из-за службы таможенного контроля, которая пренебрегла своими обязанностями.