ESPN: Перед задержанием Усика и его тренера не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию"

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN утверждает, что перед задержанием в аэропорту Кракова Александра Усика и его тренера Сергея Лапина не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию".

Об этом ESPN сообщает на своем сайте со ссылкой на собственные источники.

Источник сообщил, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на самолет в Валенсию, где он должен начать подготовку к матчу-реваншу с Тайсоном Фьюри, после того как сотрудник авиакомпании установил, что они не пригодны для совершения полета.

Боксер объяснил, что они могут лететь и просто истощены почти 14-часовой дорогой из Киева. Несмотря на языковой барьер и утверждение Усика о том, что с ними все хорошо, его задержали.

Накануне вечером Усика задержали в аэропорту Кракова представители польской таможни. Сразу после инцидента жена боксера Екатерина написала, что нет повода для беспокойства.

После чего в ситуацию вмешался украинский МИД и лично президент Зеленский.

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, Министр Андрей Сибига уже обращусь к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – сказал спикер. МИД Георгий Тихий.

Владимир Зеленский заявил, что подобные действия польской стороны недопустимы и сообщил, что боксера отпустили.

Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

Как только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», – написал Зеленский.

Боксера отпустили, не сообщая подробностей, чуть более часа спустя после задержания.

После чего инцидент прокомментировал сам Усик, а директор команды украинского боксера Сергей Лапин объяснил , что задержание произошло из-за службы таможенного контроля, которая пренебрегла своими обязанностями.