ESPN: Перед задержанием Усика и его тренера не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию"
Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN утверждает, что перед задержанием в аэропорту Кракова Александра Усика и его тренера Сергея Лапина не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию".
Об этом ESPN сообщает на своем сайте со ссылкой на собственные источники.
Источник сообщил, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на самолет в Валенсию, где он должен начать подготовку к матчу-реваншу с Тайсоном Фьюри, после того как сотрудник авиакомпании установил, что они не пригодны для совершения полета.
Боксер объяснил, что они могут лететь и просто истощены почти 14-часовой дорогой из Киева. Несмотря на языковой барьер и утверждение Усика о том, что с ними все хорошо, его задержали.
Накануне вечером Усика задержали в аэропорту Кракова представители польской таможни. Сразу после инцидента жена боксера Екатерина написала, что нет повода для беспокойства.
После чего в ситуацию вмешался украинский МИД и лично президент Зеленский.
"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, Министр Андрей Сибига уже обращусь к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – сказал спикер. МИД Георгий Тихий.
Владимир Зеленский заявил, что подобные действия польской стороны недопустимы и сообщил, что боксера отпустили.
Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.
Как только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», – написал Зеленский.
Боксера отпустили, не сообщая подробностей, чуть более часа спустя после задержания.
После чего инцидент прокомментировал сам Усик, а директор команды украинского боксера Сергей Лапин объяснил , что задержание произошло из-за службы таможенного контроля, которая пренебрегла своими обязанностями.
"Друзья, все хорошо. Случилось быстрое разрешение недоразумения. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах движение и регалии", – отметил Усик.