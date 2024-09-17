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Чемпион Бокс

Усика задержала полиция в аэропорту Кракова

Володимир Кук — 17 сентября, 23:03
Усика задержала полиция в аэропорту Кракова
Олександр Усик
Getty Images

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) арестовали в аэропорту Кракова.

Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram-аккаунте.

Обстоятельства ареста выясняются, отметил Беленюк.

Чуть позже жена боксера Екатерина в своем Instagram-аккаунте заверила, что волноваться нет оснований.

"Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального не произошло", – написала Екатерина.

В свою очередь спикер МИД Георгий Тихий в комментарии для "Украинской Правды" заявил, что генеральный консул уже выехал в аэропорт Кракова, для выяснения обстоятельств ситуации.

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