Усика задержала полиция в аэропорту Кракова
Олександр Усик
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Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) арестовали в аэропорту Кракова.
Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram-аккаунте.
Обстоятельства ареста выясняются, отметил Беленюк.
Чуть позже жена боксера Екатерина в своем Instagram-аккаунте заверила, что волноваться нет оснований.
"Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального не произошло", – написала Екатерина.
В свою очередь спикер МИД Георгий Тихий в комментарии для "Украинской Правды" заявил, что генеральный консул уже выехал в аэропорт Кракова, для выяснения обстоятельств ситуации.