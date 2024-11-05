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Адский бой: Конор дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Руслан Травкін — 5 ноября 2024, 23:11
Адский бой: Конор дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Конор Макгрегор
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) не сумел выделить однозначного фаворита реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 21 КО).

Его слова приводит talkSport.

"Нужно ли Фьюри побеждать? Всегда нужно побеждать в запланированном бою. Но, конечно, никто не захочет получать удары, особенно от парня типа Александра Усика.

Но первое сражение было очень близким, думаю, у Фьюри были замечательные моменты. Тайсон умеет вносить коррективы в тактику. Если вы посмотрите на трилогию с Уайлдером, он становился лучше с каждым боем.

Ожидаю, что Тайсон будет более собранным и тактически подкованным, разница в габаритах будет безумной. Но Усик – очень умелый боксер. Между ними будет адский поединок", – сказал Макгрегор.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф’юрі Конор Макгрегор Усик – Ф'юрі 2

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