Адский бой: Конор дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) не сумел выделить однозначного фаворита реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 21 КО).

Его слова приводит talkSport.

"Нужно ли Фьюри побеждать? Всегда нужно побеждать в запланированном бою. Но, конечно, никто не захочет получать удары, особенно от парня типа Александра Усика.

Но первое сражение было очень близким, думаю, у Фьюри были замечательные моменты. Тайсон умеет вносить коррективы в тактику. Если вы посмотрите на трилогию с Уайлдером, он становился лучше с каждым боем.



Ожидаю, что Тайсон будет более собранным и тактически подкованным, разница в габаритах будет безумной. Но Усик – очень умелый боксер. Между ними будет адский поединок", – сказал Макгрегор.