Хирн назвал фаворита в реванше Усик – Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему он считает, что обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет для него фаворитом в бою с эксчемпионом мира в Тайсоном Фьюри (34- 1-1, 24 KO).

Об этом Хирн подробно рассказал YouTube-каналу The Stomping Ground.

"Тайсон гораздо более решительный соперник, чем это может показаться, поэтому, я думаю, поражение его действительно задело - и это хорошо. Я надеюсь, что так и есть, потому что это подпитит его на реванш.

Когда Усик тебя победил, думаю, очень сложно одолеть его второй раз, потому что он словно "считывает" твои движения во время боя. И не забывайте, что в первом бою он фактически перехитрил и победил сверхтяжеловес ростом 2,06 м, чего раньше не делал. Он чувствовал, что именно это нужно для победы.

В реванше, по-моему, Фьюри стоит быть более агрессивным. В первом бою он нанес Усику вред и имел определенный успех, но, когда ты агрессивен против Усика, это ему подходит, потому что он отличный контратакующий боец. У него отличная работа ног, он прекрасно маневрирует».

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.