Российские шахеды повредили дачу Ломаченко

Из-за атаки российских беспилотников пострадал дачный дом украинского чемпиона I BF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Об этом сообщает Бессарабия INFORM .

Во время вражеской атаки дронами в городе Вилково Измаильского района были повреждены окна и двери дачи 36-летнего боксера без дальнейшего возгорания. По информации источника, данное здание уже не впервые испытывает повреждения из-за российских атак.

Дом Ломаченко приобрел у местных рыбаков несколько лет назад.

Фото: bessarabiainform.com

Напомним, в августе Ломаченко осудил запрет на Украину деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).