Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Российские шахеды повредили дачу Ломаченко

Олександр Булава — 14 сентября, 17:58
Российские шахеды повредили дачу Ломаченко
Василь Ломаченко
Getty Images

Из-за атаки российских беспилотников пострадал дачный дом украинского чемпиона I BF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Об этом сообщает Бессарабия INFORM .

Во время вражеской атаки дронами в городе Вилково Измаильского района были повреждены окна и двери дачи 36-летнего боксера без дальнейшего возгорания. По информации источника, данное здание уже не впервые испытывает повреждения из-за российских атак.

Дом Ломаченко приобрел у местных рыбаков несколько лет назад.

Фото: bessarabiainform.com

Фото: bessarabiainform.com

Напомним, в августе Ломаченко осудил запрет на Украину деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Бокс боксер Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Стало известно, кто сделал религиозную "прошивку" Ломаченко
Усик: Не могу ничего говорить о Ломаченко
Безбожники думают, что победили: Ломаченко отреагировал на принятие законопроекта о запрете УПЦ, насмехнувшись над украинским языком
Не понимают последствия: Ломаченко — о запрете УПЦ
Лопес назвал победителя боя Ломаченко — Шакур

Последние новости