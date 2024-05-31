IBF решила, оставлять ли Усика абсолютным чемпионом мира

Александр Усик (22-0, 14 КО) сохранил статус абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в своем X (Twitter) .

Международная боксерская федерация (IBF) издала распоряжение, по которому британец Даниэль Дюбуа и хорват Филипп Хргович 1 июня сразятся за пояс временного чемпиона мира.

Обладателем регулярного титула останется Усик – по крайней мере, в ближайшее время. Напомним, команда украинца попросила IBF разрешить не проводить обязательную титульную защиту, чтобы статус абсолютного чемпиона мира стоял на кону и в реванше против Тайсона Фьюри.

Напомним, накануне министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх объявил дату второго боя Усик — Фьюри.