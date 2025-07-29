IBF объявила торги на бой потенциальных соперников Усика

IBF готовит соперника для защиты пояса Александром Усиком на тот случай, если украинец не объявит о завершении карьеры.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Так, в организации решили выставить на торги реванш между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой, поскольку команды не сумели договориться о его проведении между собой.

Аукцион состоится 5 августа – промоутер, который предложит наибольшую ставку выиграет, а сама ставка станет призовым фондом поединка. Интересно, что первый бой Аджагбы и Санчеса состоялся еще в 2021 году – тогда кубинец выиграл по очкам.

Отмечается также, что в случае, если Усик все же решит завершить карьеру и освободит пояс, то победитель противостояния сразится с Дереком Чисорой за звание чемпиона.

Напомним, до недавнего времени поясом IBF владел Даниэль Дюбуа – британец его получил в поединке с Энтони Джошуа в 2024 году.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля Усик эффектно нокаутировал в пятом раунде британца, став обладателем всех пяти титулов (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Ранее Фрэнк Уоррен заявил, что WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Паркера.