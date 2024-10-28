Фьюри: Мне жаль Джошуа

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) выразил соболезнования Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) из-за его поражения нокаутом в бою против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Его слова передает Sky Sports.

"Мне сейчас жалко его, ведь в последнем бою он был нокаутирован за 5 раундов. После каждого поражения Джошуа я чувствовал себя опустошенным. Мне было грустно за него. Было грустно видеть, как достойный соперник теряет свою корону. Я бы все равно сражался с ним. , несмотря на то, проиграл ли он 5 раз, или 10 раз, или 20. Это не важно, потому что на данном этапе нашей карьеры главное – проводить хорошие бои", – сказал Фьюри.

Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

С Джошуа сняли временную дисквалификацию после поражения нокаутом, он уже готов к выходу на ринг.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.