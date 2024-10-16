IBF определила дедлайн реванша между Джошуа и Дюбуа

Бой-реванш между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа должен состояться до 22 апреля следующего года, согласно правилам IBF

Об этом сообщает Sky Sports .

Дюбуа имеет девять месяцев на добровольную защиту титула, что открывает возможность для реванша с Джошуа, но он должен провести этот бой до 22 апреля.

Правило 5.A.2 правил IBF в супертяжелом весе говорит, что "все добровольные защиты и любые другие поединки чемпиона должны быть завершены по крайней мере за 60 дней до даты обязательной защиты чемпионского титула".

После этой даты Дюбуа должен провести обязательную защиту титула, которая предположительно состоится против победителя элиминатора IBF между Мартином Баколе с Агитом Кабайелом.

В регламенте отмечено, что чемпион "обязан провести обязательную защиту своего титула с интервалом не более девяти месяцев против ведущего претендента в супертяжелом весе, определенного организацией".

IBF, однако, заявила, что Дюбуа позволят провести объединительный поединок после этой даты.

Дюбуа говорил о своем желании сразиться с победителем боя-реванша Усика из Фьюри в Саудовской Аравии в декабре, где на кону будут стоять пояса WBC, WBO и WBA.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в тяжелый нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.