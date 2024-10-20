С Джошуа сняли временную дисквалификацию после поражения от Дюбуа

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может восстановить свою боксерскую карьеру, его временная дисквалификация завершилась.

Отметим, что Джошуа был отстранен от бокса после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа. После этого результата Британский боксерский совет вынес решение о 28-дневной дисквалификации боксера.

Этот процесс является стандартным для любого бойца, потерпевшего поражение нокаутом. 19 октября срок истек, Энтони может снова вернуться на ринг.

Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.