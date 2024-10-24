Фьюри признался, что пересмотрел бой с Усиком сотню раз

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) признался, что пересмотрел бой с обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) сотню раз.

Об этом Тайсон рассказал YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions:

"Я смотрел этот бой тысячу раз. Ну, возможно, не тысячу, а, возможно, сотню раз. Я думаю, что это было очень хорошее сражение. Я думал, что провел фантастический бой, я думал, что Усик провел фантастический бой, да оно и было.

Я думаю, что я выиграл, он думает, что выиграл он. Я видел, как он говорил: "Я думал, что выиграл с преимуществом в один балл", хотя один из судей предпочел меня, а один из судей предпочел его.

Я был счастлив. Я не получил решения, которое хотел, я не одержал победу, но не решил все сам, поэтому оставил это на чье-то усмотрение, и она была не в мою пользу. Буду ли я плакать из-за разлитой воды? Нет. Плакал ли я из-за этого вообще? Нет".

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик освободил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.