Фьюри назвал победителя реванша Дюбуа – Джошуа
Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) считает, что Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) не сможет победить обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) в реванши.
Цитирует Фьюри Seconds Out.
"Люди думали, что это шоу Энтони Джошуа. Он собирается сразиться с этим чемпионом мира и свергнут его, а Дюбуа никто не уважал. Так не должно быть. Я сказал, почему бы вам не уважать имя этого чемпиона мира.
Я не думаю, что Джошуа сможет выиграть реванш. Я не думаю, что он согласится на второе сражение", – сказал Тайсон.
Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.
С Джошуа сняли временную дисквалификацию после поражения нокаутом, он уже готов к выходу на ринг.
Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего экс-чемпиона мира.