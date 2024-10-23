Фьюри назвал победителя реванша Дюбуа – Джошуа

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) считает, что Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) не сможет победить обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) в реванши.

Цитирует Фьюри Seconds Out.

"Люди думали, что это шоу Энтони Джошуа. Он собирается сразиться с этим чемпионом мира и свергнут его, а Дюбуа никто не уважал. Так не должно быть. Я сказал, почему бы вам не уважать имя этого чемпиона мира. Я не думаю, что Джошуа сможет выиграть реванш. Я не думаю, что он согласится на второе сражение", – сказал Тайсон.

Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

С Джошуа сняли временную дисквалификацию после поражения нокаутом, он уже готов к выходу на ринг.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего экс-чемпиона мира.