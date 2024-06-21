Фьюри смирился с тем, что не победит Усика по очкам

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) понимает, что он может победить Александра Усика (22-0, 14 КО) только нокаутировав его.

Об этом он рассказал в новом выпуске Furocity.