Фьюри смирился с тем, что не победит Усика по очкам
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) понимает, что он может победить Александра Усика (22-0, 14 КО) только нокаутировав его.
Об этом он рассказал в новом выпуске Furocity.
"Мне нужно достать его, потому что я не одержу победу судейским решением. И это очень досадно, потому что довольно трудно просто выиграть бой, не говоря уже победу нокаутом. Но я уверен и с нетерпением жду этого поединка", — сказал Фьюри.
Напомним, ранее Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
Накануне Тайсон прокомментировал скандальный инцидент в одном из баров Великобритании.