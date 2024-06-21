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Фьюри смирился с тем, что не победит Усика по очкам

Игорь Чернявский — 21 июня, 14:55
Фьюри смирился с тем, что не победит Усика по очкам

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) понимает, что он может победить Александра Усика (22-0, 14 КО) только нокаутировав его.

Об этом он рассказал в новом выпуске Furocity.

"Мне нужно достать его, потому что я не одержу победу судейским решением. И это очень досадно, потому что довольно трудно просто выиграть бой, не говоря уже победу нокаутом. Но я уверен и с нетерпением жду этого поединка", — сказал Фьюри.

Напомним, ранее Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Накануне Тайсон прокомментировал скандальный инцидент в одном из баров Великобритании.

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