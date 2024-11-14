Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Неожиданное место: Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком

Ігор Чернявський — 14 ноября 2024, 14:50
Неожиданное место: Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) начал активную фазу подготовки ко второму бою с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Об этом он сообщил в Instagram.

"Цыганский король" вернулся. Тренировочный лагерь на Мальте", - написал Фьюри.

Усик начал тренировочный лагерь значительно раньше британца. Украинец регулярно делится видео процесса подготовки. К примеру, недавно он показал, как танцует во время одного из занятий.

Реванш между Усиком и Фьюри провели первый бой 18 мая. Тогда победу в поединке за статус абсолютного чемпиона мира одержал украинский боксер.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Фроч спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри
Тайсон анонсировал возможное полноценное возвращение на ринг и изъявил желание подраться с Усиком
Тайсон: Усик – лучший супертяжеловес в мире
Чухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри
Работа и танцы: Усик показал подготовку к реваншу из Фьюри

Последние новости