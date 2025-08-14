Паркер может драться против Итаумы за пояс Усика
Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона мира WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), заявил, что абсолютный чемпион в хевивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) не собирается защищать титул WBO.
Об этом он сказал в комментарии SkySports.
Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против Паркера. Поэтому Александр рискует потерять пояс, если не проведет защиту титула. В таком случае на бой за титул WBO будут претендовать именно Паркер и Итаума.
"Команда Усика не делает никаких заявлений, не ведет переговоров и не высказывает никаких намерений. Все считают, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. Такое впечатление складывается.
Джозеф никогда никого не избегал. Будь то Уайлдер, Чжилей Чжан, Баколе. Я думаю, что Джозеф будет драться с Мозесом Итаумой, вопрос только в том, когда. Мозес молод и не имеет такого опыта, как Джозеф, поэтому все зависит от того, как сложатся обстоятельства и будет ли это правильным шагом", – сказал Хиггинс.
Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.
После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри. Накануне Сергей Лапин заявил, что Усик ведет переговоры о бое с Полом.