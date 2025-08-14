Паркер может драться против Итаумы за пояс Усика

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона мира WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), заявил, что абсолютный чемпион в хевивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) не собирается защищать титул WBO.

Об этом он сказал в комментарии SkySports.

Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против Паркера. Поэтому Александр рискует потерять пояс, если не проведет защиту титула. В таком случае на бой за титул WBO будут претендовать именно Паркер и Итаума.

"Команда Усика не делает никаких заявлений, не ведет переговоров и не высказывает никаких намерений. Все считают, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. Такое впечатление складывается.

Читайте также : Усик може втратити пояс: чому команда українця не починає перемовин з Паркером

Джозеф никогда никого не избегал. Будь то Уайлдер, Чжилей Чжан, Баколе. Я думаю, что Джозеф будет драться с Мозесом Итаумой, вопрос только в том, когда. Мозес молод и не имеет такого опыта, как Джозеф, поэтому все зависит от того, как сложатся обстоятельства и будет ли это правильным шагом", – сказал Хиггинс.

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри. Накануне Сергей Лапин заявил, что Усик ведет переговоры о бое с Полом.