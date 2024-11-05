Дюбуа озвучил свои планы на ближайшее будущее

Обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал, что хочет получить большой бой.

Об этом он заявил в комментарии для Boxing King Media .

"Я хотел бы большой бой. Кто хочет, тот может получить его. Он может его получить.

Я планирую вернуться к тренировкам в ближайшее время и стать лучшим, чтобы сразиться с теми, кого захотят бросить на бой со мной, чтобы бороться за мой пояс. Но я хочу получить все остальные пояса и стать абсолютным чемпионом", – сказал Дюбуа.

Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.

С Джошуа сняли временную дисквалификацию после поражения нокаутом, он уже готов к выходу на ринг.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в агрессивный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.