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Дюбуа хочет получить бой с Усиком

Олександр Булава — 4 июня, 19:58
Дюбуа хочет получить бой с Усиком

Временный чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (21-2, 20 КО) хочет провести бой-реванш против абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом британский боксер рассказал в комментарии TNT Sports Boxing.

"Мои планы в ближайшие 2 года? Станьте чемпионом мира. Я хочу снова получить бой с Усиком", – сказал Дюбуа.

Дюбуа досрочно победил Филиппа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF. Полноценным обладателем титула является украинец Александр Усик (22-0, 14 КО), уже побеждавший Дюбуа досрочно в августе 2023 года.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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