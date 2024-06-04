Беринчик бросил вызов Шакуру

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) вызвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).

Об этом боксер сообщил в Instagram.

"Эй, Шакур. Как дела, бро? Я следую за тобой. Твой пояс — мой пояс. Мне п***й", – сказал Беринчик.

Напомним, Беринчик в последнем бою победил Эммануэля Наваррете. Поединок длился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей - 115:113, 116:112, 112:116. Благодаря этой победе Денис стал 14-м украинским чемпионом мира по профессиональному боксу.



