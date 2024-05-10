Богачук: Если Ломаченко проиграет, то наверняка завершит карьеру

« Все зависит от того, как пройдет это сражение. Если Ломаченко уверенно выиграет – почему бы не продолжить карьеру? Если это сражение будет очень тяжелым, а возможно такое, что оно его и проиграет, то, наверное, он завершит карьеру», – сказал Богачук.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится утром 12 мая в Перте, Австралия. Недавно стало известно, что в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно.