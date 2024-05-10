Богачук: Если Ломаченко проиграет, то наверняка завершит карьеру
— 10 мая, 17:17
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук считает, что Василий Ломаченко может повесить варежки на гвоздь в случае поражения Джордж Камбососа.
Своими мыслями о предстоящем противостоянии за вакантный титул чемпиона IBF в легком весе Сергей поделился в комментарии Tribuna.com.
« Все зависит от того, как пройдет это сражение. Если Ломаченко уверенно выиграет – почему бы не продолжить карьеру? Если это сражение будет очень тяжелым, а возможно такое, что оно его и проиграет, то, наверное, он завершит карьеру», – сказал Богачук.
Бой Ломаченко – Камбосос состоится утром 12 мая в Перте, Австралия. Недавно стало известно, что в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно.