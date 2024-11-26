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Известный американский тренер дал совет Фьюри на реванш с Усиком

Руслан Травкін — 26 ноября 2024, 12:26
Известный американский тренер дал совет Фьюри на реванш с Усиком
Усик та Ф'юрі
Getty images

Американский боксерский тренер Андре Розье считает, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен подойти к реваншу с Александром Усиком (22-0, 14 КО) гораздо серьезнее, иначе повторится сценарий первого боя.

Об этом он сказал для Seconds OUT.

"Я думаю, что мы можем увидеть повтор того, что произошло, если Фьюри не внесет коррективы. Тайсон хорошо начал бой, а потом что произошло. В один момент казалось, что Фьюри дурачился, но он пропустил удар, и после этого началось его падение.

Если он серьезно не отнесется к бою и не перестанет дурачиться, то я думаю, что мы получим повторение того, что увидели в первом поединке", – сказал Розье.

Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Напомним, бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

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Тайсон Ф'юрі

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