Усик назвал самого сложного соперника за карьеру

Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) отдал должное Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО), назвав его самым сложным оппонентом, с которым ему приходилось выходить на ринг.

Об этом украинец заявил для SecondsOUT.

"Тайсон Фьюри – мой самый тяжелый соперник. Первое место. Первое в рейтинге по сложности, напряжению, эмоциям, первое место во всем", – сказал Усик.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Ранее Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и заявил, что вернет себе чемпионские титулы. Также британец признался , что не смотрел на чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) во время битвы взглядов перед первым боем из-за боявшегося украинца.