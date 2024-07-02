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Чемпион Бокс

Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P

Олександр Булава — 2 июля, 10:37
Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) продолжает возглавляет обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Новый рейтинг опубликовал журнал The Ring.

Наибольший прогресс в рейтинге показал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой поднялся с 9-го на 5-е место.

Рейтинг P4P от The Ring

  1. (1) Александр Усик
  2. (2) Наоя Иноуэ
  3. (3) Теренс Кроуфорд
  4. (4) Сауль Альварес
  5. (9) Джесси Родригес
  6. (5) Артур Бетербиев
  7. (6) Дмитрий Бивол
  8. (7) Джервонта Дэвис
  9. (8) Эррол Спенс
  10. (10) Дзунто Накатани

Накануне Уиск объявил, что "дарит" титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа - Дюбуа. Следовательно, украинец потерял статус абсолютного чемпиона мира, а Даниэль стал полноценным чемпионом IBF.

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