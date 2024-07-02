Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) продолжает возглавляет обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Новый рейтинг опубликовал журнал The Ring.
Наибольший прогресс в рейтинге показал Джесси Родригес после победы над Хуаном Франциско Эстрадой поднялся с 9-го на 5-е место.
Рейтинг P4P от The Ring
- (1) Александр Усик
- (2) Наоя Иноуэ
- (3) Теренс Кроуфорд
- (4) Сауль Альварес
- (9) Джесси Родригес
- (5) Артур Бетербиев
- (6) Дмитрий Бивол
- (7) Джервонта Дэвис
- (8) Эррол Спенс
- (10) Дзунто Накатани
Накануне Уиск объявил, что "дарит" титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа - Дюбуа. Следовательно, украинец потерял статус абсолютного чемпиона мира, а Даниэль стал полноценным чемпионом IBF.