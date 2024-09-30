Усик возглавляет рейтинг лучших сверхтяжеловесов по версии The Ring

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сохранил титул чемпиона в обновленном рейтинге лучших боксеров сверхтяжелого веса.

Рейтинг опубликовал журнал The Ring.

Усик возглавил рейтинг после его победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На вторую строчку поднялся британский боксер Даниэль Дюбуа, недавно нокаутировавший Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей одновременно опустился со 2-й на 7-ю позицию.

Рейтинг боксеров сверхтяжелого веса от The Ring

Чемпион – Александр Усик

Тайсон Фьюри Даниель Дюбуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей Агит Кабаел Мартин Баколе Энтони Джошуа Филипп Хргович Эфе Аджагба Джастис Гани

Напомним, второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Александр освободил титул IBF.