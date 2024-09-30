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Усик возглавляет рейтинг лучших сверхтяжеловесов по версии The Ring

Олександр Булава — 30 сентября, 14:07
Усик возглавляет рейтинг лучших сверхтяжеловесов по версии The Ring

Обладатель поясов WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сохранил титул чемпиона в обновленном рейтинге лучших боксеров сверхтяжелого веса.

Рейтинг опубликовал журнал The Ring.

Усик возглавил рейтинг после его победы над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На вторую строчку поднялся британский боксер Даниэль Дюбуа, недавно нокаутировавший Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе. Эй Джей одновременно опустился со 2-й на 7-ю позицию.

Рейтинг боксеров сверхтяжелого веса от The Ring

Чемпион – Александр Усик

  1. Тайсон Фьюри
  2. Даниель Дюбуа
  3. Джозеф Паркер
  4. Чжан Чжилей
  5. Агит Кабаел
  6. Мартин Баколе
  7. Энтони Джошуа
  8. Филипп Хргович
  9. Эфе Аджагба
  10. Джастис Гани

Напомним, второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Александр освободил титул IBF.

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Олександр Усик

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