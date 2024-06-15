Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес в преддверии поединка

Украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) и Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) провели процедуру взвешивания перед боем.

Оба боксера показали на весах 79 кг.

Benavidez and Gvozdyk make weight ahead of their matchup on Saturday 👊 pic.twitter.com/VVkZti2FJw — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 15, 2024

Поединок за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе состоится в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе. Накануне Гвоздик и Бенавидес провели битву взглядов .

В своем предыдущем бою украинец одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом. Бенавидес в ноябре 2023 защитил свой титул от Деметриуса Андраде.