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Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес в преддверии поединка

Олександр Булава — 15 июня, 08:52
Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес в преддверии поединка

Украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) и Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) провели процедуру взвешивания перед боем.

Оба боксера показали на весах 79 кг.

Поединок за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе состоится в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе. Накануне Гвоздик и Бенавидес провели битву взглядов .

В своем предыдущем бою украинец одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом. Бенавидес в ноябре 2023 защитил свой титул от Деметриуса Андраде.

Бокс Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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