Гвоздик и Бенавидес показали одинаковый вес в преддверии поединка
Украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) и Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) провели процедуру взвешивания перед боем.
Оба боксера показали на весах 79 кг.
Поединок за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе состоится в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе. Накануне Гвоздик и Бенавидес провели битву взглядов .
В своем предыдущем бою украинец одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом. Бенавидес в ноябре 2023 защитил свой титул от Деметриуса Андраде.