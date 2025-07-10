Юлиан Бойко в Лиге чемпионов: формат, соперники, шансы на проход

Новый снукерный сезон понемногу набирает обороты. Уже вторую неделю продолжается первый этап Championship League Snooker (Ranking) – стартовый рейтинговый турнир сезона.

В соревнованиях принимают участие 128 снукеристов, разбитых на 32 группы по четыре участника. И уже в субботу, 12 июля, к борьбе присоединится единственный украинец в профессиональном туре – Юлиан Бойко.

"Чемпион" подготовил материал об этом турнире и оценил перспективы молодого и талантливого украинского игрока в снукер.

Кто вы, мистер Бойко?

Ему всего 19, но в снукере он уже далеко не новичок. С этим видом спорта киевлянин познакомился в четыре года – не с кием в руках, а на диване рядом с папой, просматривая трансляции на телеканале "Eurosport". Очень скоро он начал тренировки.

Уже в семь лет Юлиан выступил на любительском чемпионате Европы. В 13 – стал чемпионом Украины в возрастной категории U-21. А в 14 попробовал себя в Q School – турнирной серии, которая дает шанс любителям и бывшим профи пробиться в элиту снукера. Этакая Первая лига перед УПЛ, если проводить аналогии с футболом.

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В 2020-м он таки сделал это – стал профессионалом и получил право играть в турнирах World Snooker Tour. Нехватка опыта и юный возраст помешали закрепиться, но Юлиан успел выйти за стол против самого Джадда Трампа – одного из лучших игроков последних лет. Конечно, 14–летний киевлянин не смог дать достойную оппозицию.

♠️ RESULT: World number one Judd Trump whitewashes 14-year-old emerging talent Iulian Boiko 5-0 in just over an hour’s play with high breaks of 74 and 105! #EuropeanMasters pic.twitter.com/lPI4jLoHHh — Live Snooker (@Livesnooker) September 21, 2020

В 2025 году Юлиан доказал свой талант: он стал победителем чемпионата Европы EBSA (European Billiards and Snooker Association) в возрастной категории U21, обыграв англичанина Оливера Сайкса со счетом 5:4. Этот драматический финал вернул украинца в мейн-тур.

"Я очень рад, что вернулся в мейн-тур. Там все по-другому. Нужно показывать выдающуюся игру, чтобы за два года не выпасть из топ-64. Далеко не всем это удается. Я буду усердно работать. Не планирую долго праздновать этот успех, ведь впереди тяжелый путь", – признался тогда Юлиан.

Кто вы, Лига чемпионов? И почему вас двое?

Сейчас идет Championship League Snooker (Ranking) – именно рейтинговая (ранжированная) версия турнира. Это не просто шоу для телевидения, а полноценное рейтинговое соревнование, которое влияет на мировой снукерный рейтинг и открывает путь к элитным турнирам.

Призовой фонд – 328 тысяч фунтов, из которых 33 получит победитель. Турнир проходит в Лестере, на "Mattioli Arena", с 30 июня по 23 июля. Каждый день – две группы, два стола, победитель – один.

Игра идет по схеме best-of-4 (до трех фреймов, если счет становится 3:0, то четвертая партия не играется). За победу дается 3 очка. Если зафиксирована ничья (2-2), то снукеристы получают по 1 баллу. Финал играется по схеме best-of-5.

Формат очень простой

1 этап : 128 участников разбиты на 32 группы по 4 спортсмена. Победители квартета выходят дальше.

2 этап : 32 снукериста формируют 8 групп. Победитель – дальше.

3 этап : 2 группы по 4 игрока. Победители становятся финалистами.

Финал . Продолжается до победы в четырех фреймах

Юлиан попал в группу №30. В галерее ниже можно ознакомиться с триумфаторами предыдущих четверок.

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Как видим, во второй этап прошли опытные Мэтью Селт,, У Ицзе, Чжань Анда, Стюарт Бинем, Джек Лисовски, Пан Цзюнсюй, Дэвид Гилберт, Лей Пэйфан, который на чемпионате мира шокировал Кайрена Уилсона, и другие серьезные игроки.

Не сумел пройти дальше Али Картер. Один из самых принципиальных соперников Ронни О'Салливана уступил место в следующем раунде валлийцу Лиаму Дэвису. Отметим, что Алистер в прошлом году выиграл этот турнир.

Свое слово сказала и чемпионка мира среди женщин Бай Юлу. Она завершила групповой этап без единого поражения – три ничьи. Но этого, к сожалению, не хватило, чтобы продолжить борьбу. И хотя снукер – один из немногих видов спорта, где женщины и мужчины соревнуются на равных, пока девушки еще не могут достойно бросить вызов элите.

Главная сенсация первого этапа, безусловно, провал Шона Мерфи – чемпион мира 2005 года. Напомним, тогда он выиграл трофей, начав путь с квалификации. Такое достижение покорялось за историю лишь двум снукеристам: Терри Гриффитсу (1979), и нынешнему чемпиону Чжао Синьтуну.

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Но на этот раз 43-летний Мерфи был неузнаваемым. Все три поединка он проиграл с одинаковым счетом – 1:3. В стартовом матче уступил Алфи Бердену – нынешнему чемпиону мира среди ветеранов. Кажется, после того поражения Шон просто опустил руки. Он проиграл и 18-летнему венгру Булчу Ревесу, и соотечественнику Робби Макгигану. Максимальный брейк Мерфи – всего 68. Как для игрока его класса – это очень скромно.

Кстати, Мерфи выигрывал этот турнир два года назад. А вот Лука Бресель, чемпион 2023-го, в этот раз даже не приехал. Один из самых ярких и, без преувеличения, одиозных снукеристов современности решил, что лучше отдохнет с девушкой, чем будет играть в Лестере.

А кто такой тот Ревесу, который переиграл Мерфи? Это венгр Юлиан Бойко из Венгрии. Ему всего 18, но на родине он уже доминирует на уровне взрослых. В феврале 2024 года Ревесу выиграл юниорский чемпионат мира WSF, что дало ему двухлетний пропуск в мейн–тур. Пока что в личных встречах с Юлианом впереди именно венгр – 2:1.

Еще есть Championship League (invitational). Хоть она и не рейтингового статуса, зато в ней соревнуются самые известные мастера снукера. Всего 25 участников. Формат сложнее, а призовые – солиднее. Платят даже за каждый выигранный фрейм. Турнир проходит в январе–феврале.

Почему она считается более престижной? Да потому, что это "invitational" – пригласительный. Как правило, участие принимают игроки из топ–32 мирового рейтинга. А каждый матч транслируется на британском ITV4. К тому же, победа в Invitational дает прямую путевку на Champion of Champions – еще один статусный ивент.

Если коротко, то итог прост: рейтинговая (ранжированная) – это про очки и место в туре. Пригласительная – это про признание, престиж и принадлежность к элите. Это такой себе закрытый клуб больших мастеров, куда приглашают для шоу, для ухода от новогодних праздников.

Подробно о формате этой ЛЧ можно узнать в этом материале.

Юлиан Бойко и его соперники

Мягко говоря, назвать легким квартет украинца язык не поворачивается. Конечно, главным фаворитом считается Бен Вулластон, впрочем, Робби Уильямс (не звездный английский певец, просто тезка) и талантливый австриец Флориан Нюсле тоже не из тех, кого хочется видеть в соперниках на старте сезона.

Бен родом из Лестера – а как говорят в народе, дома и стены помогают. 38-летний снукерист дебютировал в мейн–туре еще в 2004 году, однако удержаться среди профессионалов не смог. Вернулся в элиту "путем Юлиана" – стал чемпионом Европы U-19 в 2006-м.

В 2012 году одержал свою самую знаковую победу – выиграл Players Tour Championship, обыграв в финале бывшего чемпиона мира Грэма Дотта. Интересно, что несколько месяцев назад Дотта обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Пик карьеры Вулластона пришелся на 2016-2017 годы – тогда он некоторое время держался на 25-й позиции мирового рейтинга. Время от времени Бен выдает сенсации. Например, на нынешнем чемпионате мира он выбил Марка Селби уже в первом раунде, которого легендарный Стивен Хендри называл теневым фаворитом.

В 1/8 финала дал достойный бой Си Цзяхуэю, уступив со счетом 10:13. Счет был 10:10, но последние 3 партии забрал представитель Поднебесной.

Интересный факт: жена Бена – Татьяна Вулластон, в девичестве Торчило. Родом из белорусского Пинска, она – профессиональный судья по снукеру. Судить начала еще в 2008 году, а вскоре познакомилась с Беном. В 2011-м англичанин сделал ей предложение. Руководство WST понимает понятие "Конфликт интересов", поэтому Татьяна никогда не может судить матчи с участием мужа.

38-летний Робби Уильямс уже более десяти лет стабильно выступает в мейн-туре. Профи стал в 2012-м, и с тех пор не вылетал. В мае 2023 года достиг наивысшей позиции в своей карьере – 36-го места в мировом рейтинге.

Сейчас занимает 47 строчку и будет главным конкурентом для Бена. В новом сезоне сыграл один матч – проиграл... венгру Булчу Ревесу в квалификации British Open. Четыре раза проходил на World Snooker Championship. Однако каждый раз вылетал в первом раунде.

Кстати, в Championship League 2021 Юлиан Бойко уже встречался с Робби – поражение 0:3. Ну что, пришло время для выражения: "Месть – это блюдо, которое подается холодным"? Тогда украинец также уступил знаменитому Грэму Дотту (1:3) и сыграл вничью с Си Цзяхуэем (2:2).

Флориан Нюсле sportaustria.at/de

Флориан Нюсле – это Юлиан Бойко или Булчу Ревешу австрийской версии. Большой талант в стране, где снукер отнюдь не является массовым спортом. В 16 лет он стал чемпионом Австрии среди взрослых, а в 2025-м через победу в Q School получил билет в Высшую лигу.

Флориану 24 года. Тренируется в Англии, куда переехал еще после окончания школы.

Если против Вулластона будет слишком сложно, то с Уильямсом (хоть и в статусе явного андердога) и Нюсле Юлиану по силам достойно себя проявить.

История встреч Юлиана Бойко против оппонентов в Championship League Snooker (Ranking)

Юлиан Бойко – Флориан Нюсле – 0:1

– 0:1 Юлиан Бойко – Робби Уильямс – 1:2

– 1:2 Юлиан Бойко – Бен Вулластон – еще не играли

Расписание матчей с участием украинца

Группа №30 будет соревноваться 12 июля.

14:00 – Юлиан Бойко – Бен Вулластон

– Юлиан Бойко – Бен Вулластон 17:30 – Юлиан Бойко – Робби Уильямс*

– Юлиан Бойко – Робби Уильямс* 20:30 – Юлиан Бойко – Флориан Нюсле*

* – время начала 2-го и 3-го матчей ориентировочное

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Все матчи турнира транслируются на YouTube-канале Matchroom Multi Sport. Вскоре на "Чемпионе" появится анонс с трансляциями матчей представителя Украины.