Бойко с ничьей, несколько сенсаций, успех женщин: итоги первых 2 недель Лиги чемпионов

В Лестере подошли к завершению первые две недели снукерной Лиги чемпионов. Первый этап самый жесткий – из 128 участников останутся лишь 32. Имена 28 из них уже известны.

К сожалению, не сумел пройти в следующий этап и единственный представитель Украины в мейн–туре – Юлиан Бойко.

"Чемпион" подводит итоги выступления украинца, оценивает общие результаты и рассказывает, что будет дальше.

Нормально. Прекрасно. Плохо.

Именно такими словами можно описать игру Юлиана Бойко на первой групповой стадии Championship League (ranking).

Читайте также : Видео Фото От британских офицеров до миллионных призов: история и правила снукера

Честно говоря, еще до старта было понятно – главным фаворитом квартета является Бен Вулластон: самая успешная карьера, самый высокий рейтинг на данный момент, а несколько месяцев назад англичанин вообще дошел до 1/8 финала чемпионата мира.

В первом фрейме была борьба. Второй 19-летний киевлянин провел прекрасно. А вот в третьем Бен показал свой уровень – сенчури на 108 очков. Затем ветеран просто уверенно довел дело до победы. В целом – нормальный результат.

Робби Уильямс также имеет солидный список достижений. Хотя в мейн-туре он с 2012 года, долго боролся за сохранение места среди профи. Все изменилось в последние два года – англичанин закрепился в топ-50, а два года назад вообще достиг рекордного для себя 36-го места в рейтинге.

В этом матче – ничья. Юлиан за четыре фрейма набрал больше очков и прекрасно проявил себя против вдвое старшего оппонента.

Чтобы претендовать на проход и призовые (которые являются одновременно рейтинговыми очками), украинцу было достаточно не проиграть Флориану Нюссле. В первых фреймах соперники обменялись сенчури. Но следующие два остались за 24-летним австрийцем. Конечно, это – плохо. Но сезон только стартует. У главной надежды Украины в снукере еще будет достаточно возможностей для реванша и получения очков.

Опыт получен. Юлиан доказал, что может достойно противостоять очень опытным визави, сам ставить снукеры, выходить из патовых ситуаций. Будем следить.

Картер, Хокинс, Цзяхуэй – вылетели. Шон Мерфи – главный неудачник

О провалах нескольких звезд "Чемпион" писал еще в анонсе к старту Юлиана Бойко, поэтому не будем повторяться слишком подробно.

Вот список снукеристов, которые несколько неожиданно вылетели: Барри Хокинс (1–й номер посева, Англия), Шон Мерфи (3, Англия), Си Цзяхуэй (4, Китай), Али Картер (6, Англия), Гэри Уилсон (7, Англия), Джек Джонс (10, Уэльс), Джимми Робертсон (23, Англия).

Картер выступал в роли действующего чемпиона. Си Цзяхуэй в этом году дошел до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграл Ронни О'Салливану 9:13. Но в Лиге чемпионов у китайца откровенно не складывается. Для него это уже шестое участие в рейтинговом турнире формата Championship League – и в четвертый раз он выбывает еще на первом этапе. Еще дважды доходил до второго.

Шон Мерфи вообще проиграл все три поединка. Только он (2005 год) и 49-летний Стюарт Бинэм (титул 2015 года) имели в своем активе чемпионство мира. Но как же по-разному выступили! Стюарт – три победы в трех матчах, и лишь один проигранный фрейм.

Интересно, что в финале чемпионата мира-2005 Мерфи встречался с Мэттью Стивенсом. На этот раз валлиец в равном бою переиграл земляка Райана Дея – и пробился во второй этап.

Разные результаты женщин

В снукере нет гендерного разделения на профессиональном уровне. В отличие от тенниса, бокса или футбола, снукер – не контактный спорт и не зависит от физической силы, скорости или взрывчатости. Конечно, определенное преимущество может дать длина рук или общие антропометрические данные, но главное здесь – навыки владения кием.

Организаторы снукера – World Snooker Tour (WST) и World Women's Snooker (WWS) – в последние годы активно продвигают идею равных возможностей. Лучшие представительницы женского снукера получают вайлд–карты на турниры или пробиваются в основную сетку через квалификацию.

В Лиге чемпионов 2025 свои силы попробовали настоящие гроссмейстеры женского снукера: англичанка Реан Эванс (12-кратная чемпионка мира), победительница двух последних мировых первенств 22–летняя китаянка Бай Юлу, ее принципиальная соперница 25-летняя Минк Нутчарут из Таиланда, а также звезда Гонконга Ин Оньи – трехкратная чемпионка мира среди женщин.

Реан Эванс, Ин Оньи, Минк Нитчарут Instagram Onyee Ng

Каждая из них показала разные результаты. Но самое главное – все играли на равных с мужчинами. И особенно поразила Ын Оньи.

Сначала 34-летняя снукеристка сыграла вничью с фаворитом группы Дэниелем Уэллсом, а затем также не проиграла Хэ Гоцяну.

В последнем туре ее соперником был 19-летний ирландец Леон Кроуни. Счет – 3:0. Этого могло бы быть мало для первого места, если бы Хэ не проиграл Уэллсу или Уэллс выиграл со счетом 3:0. Но валлиец победил с нужным для Ин счетом – 3:1. Место во втором этапе добыто!

Бай Юлу стала лишь третьей в своей группе. Если ничьи с Гэри Уилсоном и Амиром Саркошем можно считать успехом, то ничья с любителем Алексом Клиншоу лишила ее шансов на выход.

Неплохо проявила себя и Минк Нутчарут. Она начала с ничьей против "снукериста–лифтера" Алана Тейлора. Тот дебютировал в профи еще в 2014 году, но шесть раз вылетал из тура. Правда, почти всегда возвращался. Затем были поражения от фаворита группы Тома Форда (0:3) и любителя Саймона Блэквелла (1:3).

Сегодня, 15 июля, начнет выступления Реан Эванс. Ее соперники: Мартин О'Доннелл, Гао Янг и любимец Стивена Хендри – представитель Таиланда Тепчая Ун-Ну.

Игрок–сенсация

Во втором этапе будут соревноваться представители Англии, Китая и Шотландии. И это неудивительно – снукер в этих странах чрезвычайно популярен. Выше мы уже упоминали об успехе Ын Оньи из Гонконга. Да, там снукер тоже имеет свой вес.

А вот главной сенсацией стоит считать настоящий подвиг латвийца Артемийса Жижинса – единственного представителя своей страны в мейн–туре. Его, как и Юлиана Бойко, объединяет возраст – обоим по 19.

По рейтингу он был главным претендентом на второе место. И дело сделал: 3:1 с пакистанцем Фарахом Аджайбом, 3:0 с англичанином Кайденом Брайли. В финальном туре латвиец "насухо" переиграл фаворита группы Си Цзяхуэя. Абсолютно заслуженный триумф!

Среди тех, кто продолжит борьбу и бельгиец Бен Мертенс. Если учесть победу Луки Бреселя на чемпионате мира-2023, то нельзя сказать, что снукер не имеет традиций в этой стране.

20-летний Мертенс – чемпион мира U-16, чемпион Европы U-18 и U-21. Просто фантастическое резюме. Недаром его уже прозвали "Чудо-мальчиком". И есть все основания верить, что он станет достойным преемником Бреселя.

Экзотические страны

И это еще не все. Кроме украинца и латвийца, в Лиге чемпионов выступали и представители совсем не снукерных стран.

Юлиан Бойко уступил единственному австрийцу среди профи – Флориану Нюссле. Также играли по двое представителей Бельгии, Пакистана, Гонконга, три поляка, венгр, немец, швейцарец, канадец с индийскими корнями, индиец и даже бразилец.

Ни одному из них нет и 40 лет. А большинство представителей из Восточной Европы – это вообще подростки или юноши.

Юлиану Бойко – 19. Венгру Балошу Ревесу – 18. Бельгийцу Жульену Леклерку – 22, поляку Антони Ковальскому – 21. А Жижинсу из Латвии исполнилось 19 всего месяц назад.

A wise head on young shoulders! 🧠😏



14-year-old Michal Szubarczyk put former World Champ Shaun Murphy in a couple tight spots 👀 pic.twitter.com/L9qM8UsMGE — WST (@WeAreWST) June 24, 2025

Но даже на этом фоне больше всего выделяется Михал Шубарчик. 14-летний парень уже стал чемпионом Польши среди U-18 и U-21. 2025 год – настоящий прорыв для него на международной арене. Шубарчик выиграл чемпионаты Европы среди U-16 и U-18, а во взрослой категории дошел до финала.

В апреле он был в шаге от истории: если бы прошел в основную сетку чемпионата мира, то мог превзойти рекорды Ронни О'Салливана и Луки Бреселя. Пока что сказка не стала реальностью – Михал в первом раунде проиграл шотландцу Дину Янгу со счетом 8:10.

Но время у него еще есть. И, похоже, очень много.

Что дальше?

Будут сформированы 8 групп по 4 снукериста. Дальше пройдет только победитель.

Третий этап также будет проходить в похожем формате, но будет всего 2 квартета. Победители станут финалистами.

Решающий матч запланирован на 23 июля. Финал будет длиться до победы в 3 фреймах. Победитель получит 33 тысячи фунтов стерлингов.

Где смотреть

Все матчи турнира транслируются на YouTube-канале Matchroom Multi Sport. В Украине снукерную Лигу чемпионов показывает и Maincast.tv.