Снукер может стать олимпийским видом спорта

Руководство Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) надеется, что снукер вскоре станет олимпийским видом спорта.

Об этом глава ассоциации Данкан Фергюсон сказал в комментарии для BBC.

По его словам, главным толчком для этого может стать победа Чжао Синьтуна на чемпионате мира.

"Честно говоря, (Олимпийские игры 2032 в городе Брисбен – прим.) Австралия – это наша цель. Мы общаемся со всеми многоспортивными организациями. Здесь задействовано много политики, но учитывая масштабы снукера и важность Китая для Международного олимпийского комитета, кто-то должен посмотреть на это и сказать: "Сейчас пришло время снукера", – заявил Фергюсон.

Снукер не смог получить статус олимпийского вида спорта на Игры 2020 и 2024 годов.

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Чжао стал первым азиатским игроком который одержал победу на чемпионате мира. Впервые World Snooker Championship был сыгран в 1927 году. До этого года только пять раз титул получал не представитель Великобритании: Хорас Линдрум (Австралия, 1952 год), Клифф Торнберн (Канада, 1980), Кен Догерти (Ирландия, 1997), Нил Робертсон (Австралия, 2010) и Лука Бресель (Бельгия, 2023).

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В прошлом году триумфатором стал англичанин Кайрен Уилсон. В этом году он выбыл в первом раунде от китайца Лея Пейфаня.

Пытались отобраться на World Snooker Championship 2025 украинцы Юлиан Бойко и Антон Казаков. Бойко выбыл в полуфинале квалификации, а вот Казаков во втором раунде квалификации потерпел поражение от 6-кратного финалиста ЧМ Джимми Уайта.