Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бильярд

Ронни одолел Си: О'Салливан вышел в 14-й полуфинал чемпионата мира за карьеру

Руслан Травкін — 1 мая 2025, 06:14
Ронни одолел Си: О'Салливан вышел в 14-й полуфинал чемпионата мира за карьеру
x.com/WeAreWST

В матче 1/4 финала World Snooker Championship 2025 сошлись Ронни О'Салливан и китаец Си Цзяхуэй.

Победу одержал "ракета" со счетом 13:9.

Ронни удачно начал первую сессию, выиграв 6:2. Ему удалось удержать преимущество во второй сессии – 10:6.

Китайский снукерист почти вернулся в игру. Ему удалось приблизиться к О'Салливану, но в 21 фрейме Ронни забрал важную партию. Сначала он отправил в лузу сложный красный шар, а затем "зачистил" стол.

В следующем фрейме он также одержал победу, что позволило в 14-й раз за карьеру выйти в полуфинал чемпионата мира по снукеру.

Бильярд  World Snooker Championship 2025
1/4 финала

Ронни О'Салливан (Англия)  Си Цзяхуэй (Шотландия) 13:9

В полуфинале соперником "ракеты" будет еще один представитель Поднебесной Чжао Синьтун. В другой паре сойдутся лидер мирового рейтинга Джадд Трамп и легендарный Марк Уильямс.

Напомним, 49-летний Ронни 7 раз становился победителем World Snooker Championship. Перед этим турниром англичанин не играл с января. Тогда он плохо провел поединок. Из-за разочарования от игры даже разбил свой кий. Следующие события (German Masters, Welsh Open и World Grand Prix) О'Салливан пропускал из-за проблем со здоровьем.

В первом круге Ронни одолел Али Картера, а во втором переиграл Пан Цзюньсюя (13:4).

Читайте также :
Видео Фото От британских офицеров до миллионных призов: история и правила снукера
снукер

снукер

Бресель дал бой: Трамп вышел в полуфинал чемпионата мира
Самый возрастной полуфиналист чемпионата мира с 1985 года: Уильямс и Хиггинс устроили триллер в 25 фреймах
Мне надо играть лучше: О'Салливан оценил свои шансы стать чемпионом мира
Примерно два из десяти: О'Салливан недоволен своей формой
О'Салливан прокомментировал свой рекордный выход в четвертьфинал World Snooker Championship

Последние новости