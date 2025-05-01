Ронни одолел Си: О'Салливан вышел в 14-й полуфинал чемпионата мира за карьеру

В матче 1/4 финала World Snooker Championship 2025 сошлись Ронни О'Салливан и китаец Си Цзяхуэй.

Победу одержал "ракета" со счетом 13:9.

Ронни удачно начал первую сессию, выиграв 6:2. Ему удалось удержать преимущество во второй сессии – 10:6.

Китайский снукерист почти вернулся в игру. Ему удалось приблизиться к О'Салливану, но в 21 фрейме Ронни забрал важную партию. Сначала он отправил в лузу сложный красный шар, а затем "зачистил" стол.

‘What a clearance, WHAT A RED!’



Ronnie O’Sullivan finds some magic when he needed it most #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z1BPkQGHvh — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

В следующем фрейме он также одержал победу, что позволило в 14-й раз за карьеру выйти в полуфинал чемпионата мира по снукеру.

Бильярд – World Snooker Championship 2025

1/4 финала

Ронни О'Салливан (Англия) – Си Цзяхуэй (Шотландия) 13:9

Ronnie O'Sullivan completes the job against Si Jiahui to make his 14th World Snooker Championship semi-final 👏#WorldChampionship pic.twitter.com/AZsYUjtCMo — TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025

В полуфинале соперником "ракеты" будет еще один представитель Поднебесной Чжао Синьтун. В другой паре сойдутся лидер мирового рейтинга Джадд Трамп и легендарный Марк Уильямс.

Напомним, 49-летний Ронни 7 раз становился победителем World Snooker Championship. Перед этим турниром англичанин не играл с января. Тогда он плохо провел поединок. Из-за разочарования от игры даже разбил свой кий. Следующие события (German Masters, Welsh Open и World Grand Prix) О'Салливан пропускал из-за проблем со здоровьем.

В первом круге Ронни одолел Али Картера, а во втором переиграл Пан Цзюньсюя (13:4).