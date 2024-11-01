Добраться до вала – из самого подвала! Украинские биатлонисты "топят" за новые правила, старые лидеры – против новшеств

"Чемпион" уже подробно рассказывал об изменениях в правилах по стартовым группам. Общая их суть такова: топ-биатлонисты будут "лететь" на дистанцию не в первых группах, а из "подвала" стартового протокола. Это должно уравнять шансы биатлонистов и повысить зрительский интерес – считает спортивное чиновничество. Ведь пропасть уже выедает глаза. Пропасть между мировыми лидерами и "остальными" по разным причинам растет, особенно в мужском биатлоне. Если вы выключали трансляцию после финиша, условно первых сорока атлетов – то эта новинка точно для вас.

В этом материале сравним мнения украинских и иностранных атлетов по поводу изменений в правилах.

На старт! Внимание! Стоп!

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в гневе из-за нового формата. И его можно понять. Он – олимпийский чемпион и чемпион мира и находится в касте привилегированных. И вполне законно пользовался статусом – выбирал себе стартовую группу, преимущественно первую или вторую. И даже, будучи членом совета Международного союза биатлонистов – не смог защитить старое правило.

"Мы очень критически относимся к этому предложению и голосовали против через нашего представителя в IBU. Я знаю, что большинство биатлонистов против этого. Понятно, что это немного огорчает. Раньше была очень хорошая система. Все были довольны. Но мы поняли, что организаторы хотят перемен для телевидения и обеспечения более увлекательных соревнований. Для этого мы предоставляли свои предложения, но нас не услышали" – сказал Самуэльсон.

Себастьян Самуэльсон IBU

Сильном и море по колено

Собственная логика и у лидера украинского биатлона Дмитрия Пидручного. Чемпионом мира украинец стал еще в 2019 году. В годы взлета входил в топ-20 общего зачета, но в последние сезоны это позиции ниже 30-го. Со статусом исчезли и некоторые возможности.

"Прежде всего надо понимать для чего эти изменения делались – для того, чтобы сохранить биатлон популярным среди зрителей, и в первую очередь среди зрителей телетрансляций. Потому что, как правило, лидеры, если стартуют в первых группах, интерес к последним номерам падает, и никто не досматривает гонку до конца. Ведь мало что уже меняется, а результат известен еще в середине гонки. Поэтому я думаю, что это была первоочередная причина.

В то же время, биатлонист добавляет, что благодаря определенным исключениям в новых правилах "старые" лидеры смогут "жить" и по новым правилам.

"Нужно понимать, что там есть такой пункт, который позволяет на рассмотрение судей давать возможность лидерам стартовать в первой красной группе, то есть, не все так однозначно, что лидеры будут стартовать только после 60-го или 50-го номера. То есть, лазейка есть такая, и я думаю, что это правило будет часто применяться при плохих погодных условиях. В целом, для лидеров в результатах не должно ничего измениться . Посмотрим, как пройдет первый сезон в таком формате. А тогда уже можно будет конкретнее говорить о плюсах или минусах.

Они работают, а их не слышат

Опять к тем, кто против – это директор сборной Франции Стефан Бутье. Функционер считает, что IBU игнорирует тяжелый труд, который лидеры годами прилагали, чтобы получить почетное право выбирать себе стартовую группу.

"Мы полностью против этой новой стартовой системы, она совершенно нелогична! Лучшие спортсмены заслужили свое право выбирать стартовую группу по старой системе. Раньше им также было тяжело стартовать в конце, далеко от лидеров. Но шаг за шагом они заслужили то, что до сих пор считалось их правом" – заметил функционер.

Можно понять и директора звездной французской команды. Но кто поймет условного Тараса Лесюка?

Он – не элита мирового биатлона, но тоже хочет видеть для себя свет в конце французско-норвежского тоннеля. Да и украинские болельщики предпочли бы видеть своего атлета в трансляциях поближе к началу гонки, а не тогда, когда трибуны уже пустеют. Конечно, не вина того же Йоханнеса Бо, что украинец не может ему составить достойную конкуренцию. Но ведь и "топы" должны быть заинтересованы в большей конкуренции, движение должно быть двусторонним. Тогда же выиграют все.

Тарас Лесюк Instagram Тараса Лесюка

"Мое мнение – изменения хорошие. Они должны добавить биатлону зрелищности. Часто многие лидеры стартуют в первой группе и уже после 30-40 стартовых спортсменов уже решается судьба медалей. Также влияет фактор погоды, довольно часто она меняется во время гонки или в начале, Или в конце. Я поддерживаю это решение, оно мне нравится.

Ура! Давно пора!

"За" такие перемены и наши биатлонистки. В настоящее время Украина не имеет своих представительниц в топ-15. Но девушки хотят навязывать борьбу лидерам. Анастасия Меркушина, призер чемпионатов мира, 35-й номер зачета прошлогоднего Кубка мира, говорит, что такие изменения напрашивались уже давно.

"Нужно было что-то менять из-за большого количества событий в одной части гонки, когда пропускают даже очень интересные моменты трансляции ради других интересных. Зачастую было, что преимущество первых 10 номеров очень значительно, поэтому такой вариант дает лидерам тоже сыграть в "лотерею" со стартовыми номерами. На мой взгляд – это честно. Решит ли эту проблему такое решение – покажет волнение относительно того, что, возможно, начнут выигрывать менее известные спортсмены, то за то и любят биатлон. отметила Анастасия в комментарии "Чемпиону".

Анастасия Меркушина Instagram Анастасии Меркушиной

Известная биатлонистка надеется, что новые правила также упростят работу телекомментаторам.

"У них теперь будет время хорошо обсудить моменты гонок и не придумывать что еще сказать в "скучные" моменты" – добавила Меркушина.

А вот Кристина Дмитренко, которая провела первый полноценный сезон в большом биатлоне, также радуется изменениям. Хотя признается, еще не со всеми нюансами старых правил успела ознакомиться.

"Честно, до этого я не все знала о том, как топовые спортсмены могут выбирать себе стартовую группу. Ведь прошлый год был дебютным для меня и как-то не обращала внимания на это. Но будет интересно самой посмотреть, как это повлияет на результат биатлонистов. В общем, очень классно, что есть какие-то изменения, которые пытаются дать возможность всем соперничать на уровне", – говорит биатлонистка.

Отметим, что в конце сентября IBU перед конгрессом в Белграде сообщил об изменениях в порядке определения стартовых номеров в спринтерских и индивидуальных гонках. С стартующего уже 30-го ноября сезона распределение будет происходить по трем "цветным" группам: "красной", "синей" и "зеленой", которые формируются в зависимости от места биатлонистов в зачетном рейтинге Кубка мира. Преимущество в выборе групп будут иметь атлеты, не являющиеся лидерами. В международном союзе биатлонистов неоднократно заявляли, что такой шаг призван улучшить зрелищность биатлона и способствовать зрелищности телевизионным трансляциям.

В одном из следующих материалов мы расскажем о чисто телевизионной стороне медали этой истории.