Андрей Дериземля: "Не выросла такая молодежь, которая пришла и сразу начала показывать результаты"

Подготовка к новому биатлонному сезону в разгаре. До старта Кубка мира сезона 2024/25 осталось полтора месяца. Уже 30 ноября пройдут первые эстафетные гонки.

Тем не менее, украинскому биатлону уже есть чем гордиться – летний чемпионат мира наша команда завершила на первом месте в общем зачете, выиграв 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Героями турнира стали Дмитрий Пидручный (золото в суперспринте среди взрослых спортсменов) и Виталий Мандзин (золото в спринте и гонке преследования среди юниоров).

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Об успехах на летнем чемпионате мира и надежде перед новым зимним сезоном, проблемах военного времени и обстрелах баз украинских биатлонистов в Сумской и Черниговской областях Чемпиону рассказал первый вице-президент Федерации биатлона Украины, титулованный в недалеком прошлом спортсмен, многократный чемпион Европы и призер чемпионата мира Андрей .

– Как проходит подготовка к новому сезону? Что выходит? В чем, может быть, трудности?

– Пока все нормально, подготовка проходит согласно плану. Особенно, если учесть то, что в стране война, то вообще можно сказать, что спортсмены имеют отличные условия.

– Где готовится к новому сезону национальная команда?

– У нас комбинированная подготовка, часть времени мы проводим в Украине, часть – за границей.

– Где именно в Украине ?

– Команда базируется в Сянках (Львовская область. – ред.), там есть отличная база. Мы там с удовольствием тренируемся.

– А где сейчас находится женская и мужская команда?

– На данный момент женская команда находится в Обертиллахе (Австрия), а мужская – в Рамзау (Германия). Однако уже совсем скоро, в середине октября, и женская, и мужская команды переедут в Италию.

Андрій Дериземля biathlon.com.ua

– Что касается войны, я слышал, что на базах в Сумской и Черниговской областях приходится тренироваться под обстрелами…

– Да, в Сумах, к сожалению, пришлось вообще перенести тренировки с базы. Что касается Чернигова, там дети тренируются на базе. Кстати, восстановили лыжеролерную трассу после её частичного разрушения. Там были прилеты, обстрелы. Зимой был обстрел и неподалеку сбили ракету. Можно даже сказать, что дети тренируются и под обстрелами. К сожалению, к большому сожалению.

– Летний чемпионат мира стал яркой страницей в истории украинского биатлона. Сборная выиграла общий командный зачет. Дмитрий Пидручный стал победителем суперспринта. Есть ли на него какая-нибудь особая ставка в этом сезоне? Будет ли он лидером команды?

– Безусловно, Дмитрий Пидручный – лидер команды. У него есть все шансы показать высокий результат в любой гонке. Конечно, там сейчас есть нюансы в подготовке, а он именно тренируется не с командой, у него самоподготовка. Однако Дмитрий – опытный спортсмен, сам понимает, что нужно делать, его тренер понимает. Безусловно, есть все шансы. Мы рассчитываем, что он будет показывать хорошие результаты. Это лидер команды.

Что касается летнего чемпионата мира, то я никогда не принимал его во внимание как показатель, как некий оптимистичный прогноз на зимние старты. Между летним и зимним биатлоном вообще очень большая разница. Но, если спортсмен показывает достойные результаты и попадает в тройку на летнем чемпионате мира, то у него безусловно есть большие шансы показать хороший результат зимой.

Нельзя так сказать, если атлет летом был первым-третьим, то и зимой он должен быть в призерах. Но это показывает уровень подготовки, уровень самого спортсмена.

– Тогда такой же вопрос относительно другого призера пожилого ЧМ Артема Тищенко. Как вы оцениваете его шансы на сезон, который начнется в ноябре?

– Чтобы говорить о шансах конкретного спортсмена, можно взять историю его выступлений: сколько лет он выступает в сборной, какие у него результаты. И так взять каждого.

А если сказать, что мы рассчитываем на призовые места спортсмена, давно не бывшего в призах, это будет неправильно. Конечно, и федерация, и болельщики, и сам спортсмен, нормальный спортсмен, действительно имеющий мотивацию, рассчитывает показать максимальный результат. Или, скажем, должны делать все и мыслями и своими действиями, чтобы показать максимальный результат.

По Артему, он уже достаточно много лет в сборной, он стабильный спортсмен, его дистанции – это суперспринты, он хороший, стабильный стрелок. Но рассчитывать, что Артем в гонке на 20 километров что-нибудь покажет, я не могу сказать. Конечно, все спортсмены, и мы рассчитываем на максимальный результат, но время покажет.

Артем Тищенко biathlon.com.ua

– У нас в принципе в последние сезоны мало что удается сделать и команде в целом, в эстафете, и отдельным спортсменам в личных гонках. Что может изменить данную ситуацию?

– У нас сменился тренер в мужской команде (вместо Юрая Санитры команду возглавила Надежда Белова. – ред.). Поэтому надеюсь, что, возможно, будут какие-то резкие приятные для нас неожиданности, резкие изменения в результатах, положительные.

– Относительно юниоров, у нас есть Виталий Манзин, уже два года выступающий. На том же летнем чемпионате мира он завоевал две медали. Есть Виктория Хвостенко, которой всего 17 лет исполнилось. Какие у них перспективы на вашу личную точку зрения?

– Что касается этих молодых и талантливых спортсменов, то, конечно, они прогрессируют. Это, можно сказать, будущее украинского и, надеюсь, мирового биатлона, спортсмены, на которых рассчитывают. Что они постепенно с каждым годом будут выходить на свой максимальный результат. Опять же будем смотреть, как подошла смена тренеров, новая подготовка. Но полностью убежден, что эти спортсмены будут прогрессировать и в будущем.

Да, Виталий уже два сезона провел в команде, но он молодой атлет, и это его первые годы в сборной. Он постепенно прогрессирует, показывает более или менее стабильный результат. Очень надеюсь, что в дальнейшем он может рассчитывать на лучшие результаты и зимой, не только на летнем ЧМ.

– Кстати, прокомментируйте смену тренера у мужчин.

Совершенно нормально, абсолютно адекватно и по времени было это все. Учитывая, что там много факторов, в том числе ограниченный бюджет и многие другие нюансы, то это оптимальный выбор тренерского штаба.

– Что вы ожидаете прежде всего от Беловой?

– Во-первых, спортсмены у нас в подавляющем большинстве опытные, они все понимают. И здесь, на мой взгляд, сильные стороны тренера должны состоять в том, чтобы внести некую новизну для большинства спортсменов. Встряхнуть спортсменов. Потому что действительно у нас много спортсменов, я уже повторяюсь, выступают достаточно много лет в сборной. Им нужны какие-то новшества, что-то новое. Разумеется, не для всех спортсменов, для кого это должен быть более контролируемый подход.

Предыдущий тренер был более демократичным, у него были свои взгляды на тренировочный процесс, на общение с самими спортсменами. И как показала практика, для многих наших биатлонистов это не подходит. Наш менталитет, наши особенности требуют иного подхода. То есть, тренер должен быть таким специалистом, который должен и слышать, и слушать, и понимать спортсменов. А в некоторых моментах должен быть достаточно жестким, проявить характер, чтобы в целом потом был результат.

– Не могу не спросить о Вите Семеренко. Она получила уже окончательный бан до 20 марта 2025 года. Что это значит? Это уже вердикт о завершении карьеры?

– Об этом лучше все же спросить саму спортсменку. Насколько я знаю, лично Вита планировала выступать на внутренних соревнованиях. Не могу даже прокомментировать, какие у нее планы, какое видение дальнейшей карьеры.

По большому счету и сами спортсменки, и тренерский штаб понимают, что есть те, на которых возлагают определенные надежды на будущее, а есть такие, на которых сложно рассчитывать на их помощь. Уже есть новое поколение спортсменок, больший упор и внимание идет на них.

Віта Семеренко biathlon.com.ua/Andrei Ivanov

– Насколько я понимаю, этот бан не дает права соревноваться не только в международных, но и национальных соревнованиях?

– Да, да, абсолютно.

– Говоря о Кубке мира, предстоящем сезоне, болельщики уже заждались успехов от команды, которая ранее регулярно завоевывала медали, и мужская, и женская. Что вы чувствуете перед новым сезоном?

– Я повторюсь снова, если скажу, что мы-то надеемся. И тренерский штаб, и сами спортсмены в первую очередь.

Как оно будет на самом деле – сложно сказать. Конкретнее можно будет отвечать уже после первых стартов.

Опять же, если быть объективным и брать фамилии спортсменов, что в женской, что мужской команде, то мы рассчитываем на опытных спортсменов, на лидеров команды. Они могут что-то показать, какие-то результаты на уровне призовых мест.

Относительно эстафетных гонок – это отдельный вопрос, здесь может сработать команда. Также важно, чтобы тренеры подвели команду к пику формы на важнейших стартах, таких как чемпионаты мира и Европы.

Что касается молодежи, то она на то и молодежь, что у них результаты не могут быть стабильными, но могут выстрелить в такой момент, что даже не рассчитывали, не только тренеры с болельщиками, но и сами спортсмены. Так часто бывает, что спортсмен до этого не показывал высоких результатов, а потом выстрелил, так сложилось. И здесь главное, чтобы спортсмен держал эту планку и двигался на гору по результатам.

Сейчас я даже не хочу прогнозировать, надеемся на успехи, делаем все для этого, президент федерации Иван Крулько, вся команда делает все, чтобы спортсмены и тренеры были обеспечены, было проведено все учебное тренировочные сборы. А уже потом, когда начнется сезон, все зависит от качества подготовки, как спортсмены сами отработали в межсезонье.

– Почему в последние годы идет такое проседание с результатами?

Основная причина – смена поколения. К сожалению, не выросла такая молодежь, которая пришла бы и сразу начала показывать результаты.

Если проанализировать, наши биатлонисты уже достаточно много лет в командах – и в мужской, и в женской. Опытные. Есть спортсмены, которые ездят много лет и не показывают результаты, но делают все для этого. Для каждого есть какой-то предел. Не может спортсмен показать результат на уровне призеров этапа КС, если у него есть какой-нибудь порог, как бы он ни тренировался, чтобы ни делал.

Для результатов топ-уровня должны появляться личности. Они возникают, они будут и временами это происходит. Это в каждой команде.

Просто в Украине ограниченное количество людей занимается биатлоном. К сожалению, с каждым годом все меньше. Почему? Потому что отсутствуют базы, что также оказывает влияние на подготовку.

Сейчас внесла очень большие коррективы дополнительно повлиявшая война. Потому много факторов. Здесь нельзя сказать, что-то одно. Здесь совокупность таких факторов в целом влияет на результат.

Возьмем ту же Норвегию. У них там, если не ошибаюсь, около 80 лыжно-биатлонных комплексов. При этом почти все они с искусственным освещением. Это в Норвегии, где есть базы за полярным кругом. У них все из детского сада стоят на лыжах. Для этого есть все подходящие условия: и погодные, и инфраструктурные. Потом, конечно, им из 100 участников, стартующих на чемпионате Норвегии, легче выбрать 8 лучших в главную национальную команду, которые потом будут показывать результат... И это не просто стартуют, а все хорошие спортсмены, с отличной стартовой подготовкой, техникой. Поэтому здесь много факторов.